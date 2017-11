3. November 2017, 12:03 Uhr Trump-Ära Obamas Demokraten haben ihren Kurs noch nicht gefunden









Nach links oder doch in der Mitte bleiben? Die Demokraten streiten auch ein Jahr nach der Wahl um die politische Ausrichtung.

Dabei geht es auch darum, ob die Wähler in der Trump-Ära wieder Stabilität oder System-Erneuerung wollen.

Von Johannes Kuhn , Austin

In dieser Woche erinnerte die "Obama Foundation" die Welt wieder an die Strahlkraft des ehemaligen US-Präsidenten. Barack Obama lud mit seiner Stiftung nach Chicago, auf einem zweitägigen "Gipfel der Zivilgesellschaft" kamen 500 Aktivisten, Fachmenschen und Politiker zusammen, um sich auszutauschen und über die Zukunft zu beraten. Neben dem Ex-Präsidenten und seiner Frau Michelle sorgten Gäste wie Prinz Harry oder Chance the Rapper für den Promi-Faktor.

Etwas Glanz könnte auch Obamas Partei vertragen, doch die Demokraten befinden sich fast ein Jahr nach der Wahl auf Richtungssuche im Nirgendwo. In der Hauptstadt Washington haben sie weder Regierungs- noch Parlamentsmacht, und in den Bundesstaaten läuft es so schlecht wie noch nie: Nur 15 von 50 Gouverneuren sind Demokraten, von Maine bis Hawaii kontrolliert die Partei nur 13 Parlamente.

Donald Trump hat die Demokraten in Abneigung gegen sich vereint, sicher. Doch was sie selbst anbieten, ist schwer zu erkennen. Zwar kommen die Progressiven im Kongress ihrer Oppositionsrolle pflichtgemäß nach und geben sich kompromissloser als unter früheren republikanischen US-Präsidenten.

Doch Alternativkonzepte oder einen Gegenspieler mit Ausstrahlung haben sie nicht anzubieten. "Die Menschen wissen nicht, wofür Ihr steht", warf der linke Historiker Michael Kazin jüngst den Partei-Granden vor.

Noch immer Richtungsstreit

Dass der Flügelkampf der Republikaner derzeit die Schlagzeilen beherrscht, ist ein Glücksfall für die Demokraten. So kann deren eigener Richtungsstreit noch weitab der Aufmerksamkeit schwelen. Immer noch geht es dabei um den Konflikt, den im Vorwahlkampf 2016 Hillary Clinton und Bernie Sanders personifizierten. Auf der einen Seite steht die politische Mitte, verkörpert durch zahlreiche Funktionäre und gewählte Politiker; auf der andere Seite steht der linke, von Aktivisten geprägte Flügel.

In Las Vegas flammte der Streit jüngst auf dem Parteitag wieder auf. Tom Perez, einst Minister unter Obama, war in einer umkämpften Wahl Anfang des Jahres zum Parteichef gewählt worden und hatte sich dabei gegen Keith Ellison, den Kandidaten des linken Flügels durchgesetzt. Der wurde als erster Muslim in den US-Kongress gewählt und ist klarer Sanders-Fan.

Als Perez nun die Besetzung der Partei-Gremien bekanntgab, hagelte es Proteste: Er habe das Establishment massiv bevorzugt und Unterstützer seines Gegners - und damit den linken Flügel - eiskalt rasiert. An Reformen wie eine Abschaffung der "Superdelegierten" - Funktionäre, die bei der Nominierung der Präsidentschaftskandidaten besonderes Stimmrecht genießen und deren Rolle Sanders-Fans für undemokratisch halten - sei in der neuen Besetzung nicht mehr zu denken.

Das progressive Schisma

Beide Seiten haben sich angewöhnt, solche Fragen und die Fehler rund um die traumatische Präsidentschaftswahl verbittert wie fruchtlos auszudiskutieren. "Ich hoffe, dass die Vorwahl 2016 irgendwann einmal vorbei ist", klagte neulich eine ehemalige Clinton-Beraterin. Doch längst haben sich progressive Online-Magazine, Twitterati und sogar Podcasts entsprechend des Schismas aufgereiht.

Ein Kernproblem dieser Debatte ist, dass sich beide Lager längst gegenseitig unveränderbare Rollen zugewiesen haben. Die Linke hält das Establishment für zu wirtschaftsnah und vor allem an Machtfragen interessiert - und deshalb fehlten die Kraft und der Mut, um die notwendigen Systemreformen anzugehen.

Aus der Mitte wiederum heißt es, die Parteilinke sei nicht loyal genug, desinteressiert an ernsthafter Arbeit und Kompromissen innerhalb der Institutionen. Stattdessen versuche man, utopische Ideen wie ein kostenloses Uni-Studium für alle durchzusetzen, die in der breiten Bevölkerung schnell als weltfremder Sozialismus wahrgenommen würden ("kostenlose Ponys", so Hillary Clinton in ihrem jüngsten Buch).