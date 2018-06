11. Juni 2018, 12:58 Uhr Treffen zwischen Kim und Trump "Eine hellere Zukunft" für Nordkorea

Mike Pompeo bei seiner Pressekonferenz in Singapur.

US-Außenminister Pompeo signalisiert bei einer Pressekonferenz anlässlich des anstehenden, historischen Treffens zwischen US-Präsident Trump und Diktator Kim, die USA würden auf die Bedrohung Nordkoreas Rücksicht nehmen.

Er spricht von "Sicherheitsgarantien" für den Fall, dass sich Kim zu einer vollständigen nuklearen Abrüstung bereit erklärt.

Die Gespräche in Singapur, die derzeit zur Vorbereitung des morgigen Treffens zwischen Trump und Kim stattfinden, liefen in "rasendem Tempo", sagt Pompeo.

Die USA haben dem nordkoreanischen Regime umfassende Sicherheitsgarantien versprochen, sofern es für eine vollkommene nukleare Abrüstung sorge. US-Außenminister Mike Pompeo sagte bei einer Pressekonferenz in Singapur, Nordkorea müsse sicher gehen können, dass Denuklearisierung für sie "eine hellere Zukunft" bedeute und nicht etwa eine Gefährdung.

"Präsident Trump erkennt das Bedürfnis des Vorsitzenden Kim nach Sicherheit an", sagte Pompeo. "Im Hinblick auf die fadenscheinigen Vereinbarungen aus vergangenen Jahren wid dieser Präsident sicherstellen, dass keine mögliche Vereinbarung die Bedrohung Nordkoreas vernachlässigt".

"Dies ist wahrlich eine Friedensmission"

Was genau diese Sicherheitsgarantien bedeuten und ob es um militärische und außenpolitische Zusammenarbeit geht oder eher um die Sicherung der Macht von Kim Jong-un, ist nicht klar.

Über die Gespräche in Singapur, die momentan von Abgesandten und noch nicht von der höchsten Ebene geführt werden, sagte Pompeo, sie bewegten sich in rasendem Tempo. Trump habe am Montag mit Japans Regierungschef Shinzo Abe sowie mit Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in telefoniert.

Das historische Treffen zwischen Präsident Trump und Machthaber Kim beginnt in wenigen Stunden. Pompeo wiederholte eine vorherige Bemerkung des Präsidenten, dass dieser sich nicht vorbereiten müsse. Insgesamt wirkte Pompeo optimistisch: "Dies ist wahrlich eine Friedensmission."