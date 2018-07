16. Juli 2018, 19:42 Uhr Treffen in Helsinki Was Putin und Trump beabsichtigen

Donald Trump und Wladimir Putin sprechen beim ersten Gipfel mehr als zwei Stunden miteinander.

Danach sind sie erkennbar darum bemüht, der Weltpresse ein gutes Verhältnis vorzuführen.

Sie wollen bei Rüstungskontrolle und Cyber-Sicherheit zusammenarbeiten.

Eine russische Einmischung in den US-Wahlkampf streiten beide ab.

Von Julian Hans , Helsinki

Russland und die USA wollen einen Neuanfang in ihren Beziehungen versuchen. Beim Gipfeltreffen in der finnischen Hauptstadt sagte der russische Präsident Wladimir Putin: "Es ist unser gemeinsamer Wunsch, die Beziehungen zu verbessern und Vertrauen wieder aufzubauen." US-Präsident Donald Trump ergänzte: "Unsere Beziehungen waren noch nie so schlecht. Aber seit vier Stunden hat sich das geändert." Der US-Präsident lobte die gute Atmosphäre und meinte, dies sei "ein guter Anfang, ein sehr, sehr guter Anfang für alle" gewesen. Das gut zweistündige Gespräch der beiden, bei dem nur Dolmetscher anwesend waren, dauerte eine halbe Stunde länger als geplant. Im Anschluss wurden die Außenminister zum Arbeitsessen hinzugeholt. Die Staatschefs erklärten ihre Absicht, bei der Rüstungskontrolle und der Cyber-Sicherheit zusammenzuarbeiten und die Kontakte der Geheimdienste zu intensivieren. Die beiden größten Nuklearmächte hätten eine besondere Verantwortung für die globale Sicherheit, betonten beide. Russland habe dafür eine Liste mit konkreten Vorschlägen vorgelegt.

Putin kündigte zudem an, Russland werde dazu beitragen, dass Flüchtlinge aus Syrien in ihre Heimat zurückkehren könnten.

In Syrien wollen beide Staaten auch dazu beitragen, einen Zusammenstoß syrischer und israelischer Truppen zu verhindern, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Außerdem soll die Koordination zwischen den Militärstäben Russlands und der USA ausgebaut werden, die in Syrien nach den Worten Trumps bereits gut funktioniert, manchmal "besser als die Politik".

Zur Ukraine sagte Putin, es sei wichtig, das Abkommen von Minsk umzusetzen. Trump habe ihm zugesagt, in dieser Sache entschiedener auf die ukrainische Führung einzuwirken. Unterschiedliche Auffassungen gebe es gleichwohl über den Anschluss der Krim an Russland, den Trump für rechtswidrig erachtet.

Der US-Präsident gab seinen Widerstand gegen die Pipeline Nord Stream 2 auf, die russisches Gas durch die Nordsee nach Deutschland leiten soll. Russland und die USA seien eben Wettbewerber auf dem Energiemarkt, sagte Trump, das sei "als Kompliment gemeint". Die USA wollen Europäern amerikanisches Flüssiggas verkaufen. Vergangene Woche hatte Trump Kanzlerin Angela Merkel vorgeworfen, das Pipeline-Projekt mache Deutschland zu einem "Gefangenen" Moskaus.

Putin verteidigte Trump gegen Fragen nach einer Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl 2016. "Missbrauchen Sie nicht die russisch-amerikanischen Beziehungen in einem innenpolitischen Spiel der USA", sagte er. Erstmals räumte Putin ein, dass er sich einen Sieg Trumps bei der Wahl gewünscht habe: "Ja, ich wollte, dass er gewinnt. Denn er ist für die Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen eingetreten."

Wenn die russische Gesellschaft Sympathie gegenüber Trump entwickelt habe, dann, weil dieser für eine Normalisierung der Beziehungen eingetreten sei, so sei das normal. "Jeder hat diese Sympathie auf seine Weise ausgedrückt", sagte Putin. US-Ermittler werfen unter anderem dem Restaurant-Unternehmer Jewgeni Prigoschin vor, Angestellte zu bezahlen, um Debatten im Internet zu beeinflussen. Putin tat das als die Privatsache Prigoschins ab, obwohl dieser mit Putin befreundet ist.

Putin bot an, US-Sonderermittler Robert Mueller könne die zwölf Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes in Russland befragen, denen er Hackerangriffe gegen die US-Demokraten vorwirft - allerdings im Beisein russischer Kollegen. Umgekehrt sollten dann aber auch russische Ermittler Verdächtige in den USA befragen dürfen. Trump verteidigte die Annäherung an Putin mit den Worten: "Ich gehe lieber ein politisches Risiko ein, um des Friedens willen, als um der Politik willen den Frieden zu gefährden."

Zum Auftakt des Treffens hatte Trump die Verantwortung für die schlechten Beziehungen zwischen beiden Staaten auf seinen Vorgänger geschoben. Russland und die USA seien in den letzten Jahren nicht sehr gut miteinander ausgekommen, sagte er. Damit sich das in Zukunft nicht wiederholt, wollen Russen und Amerikaner einen Expertenrat ins Leben rufen, in dem Historiker, Diplomaten und Angehörige des Militärs eine Philosophie für die künftigen Beziehungen ausarbeiten - das kündigte Putin an. Trump sagte, der Gipfel sei der Beginn eines längeren Prozesses. "Wir werden uns in Zukunft sicher noch oft treffen."

In Brüssel wurden die Ergebnisse mit einer gewissen Nervosität erwartet. "Grundsätzlich" sei das Zusammenkommen von Trump und Putin zu begrüßen, sagte Karin Kneissl, Außenministerin Österreichs, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Es müsse aber klar sein, dass es "nicht nur um die Chemie geht, die zwischen den beiden Herren funktioniert oder nicht funktioniert".