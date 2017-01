8. Januar 2017, 18:17 Uhr Teheran Früherer iranischer Präsident Rafsandschani ist tot









Der ehemalige iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist am Sonntag infolge eines Herzinfarktes verstorben.

Der 82-Jährige war ein pragmatischer Reformer. Mit diesem Kurs brachte er den erzkonservativen Klerus immer mehr gegen sich auf.

Er gilt als Präsidentenmacher des amtieren Präsidenten Hassan Rohani, der ein historisches Atomabkommen mit dem Westen aushandelte.

Der ehemalige iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das berichten die iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Fars. Er war am Vormittag wegen Herzrhythmusstörungen in ein Krankenhaus in Teheran eingewiesen worden, wo er dann an den Folgen eines Herzinfarkts starb. Rafsandschani war einer der Architekten der Islamischen Revolution von 1979. Er galt als moderater Politiker.

Geboren wurde Rafsandschani 1934 in Bahreman im Südosten des Landes. Der Theologe arbeitete sich hoch zum Parlamentspräsidenten und war von 1989 bis 1997 Präsident der Republik. Nebenbei war er auch einer der reichsten Männer im Land. Seine achtjährige Amtszeit war geprägt von der Öffnung des Landes nach außen, er galt als pragmatischer Reformer. Doch es gab auch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, steigende Inflation und Verschuldung.

Rafsandschani fädelte den später höchst umstrittenen Tauschhandel von Waffenlieferungen nach Teheran gegen die Freilassung westlicher Geiseln im Libanon ein, der als Iran-Contra-Affäre in Erinnerung blieb.

Nach seiner Präsidentschaft wurde er zum Präsidentenmacher im Iran, 1997 machte er den Reformer Mohammad Chatami zu seinem Nachfolger. Mit seiner Unterstützung für Chatami und den Reformkurs im Land brachte er die Hardliner und den erzkonservativen Klerus immer mehr gegen sich auf.

2005 trat er erneut zur Präsidentschaftswahl an, konnte sich aber nicht gegen den damals noch eher unbekannten Mahmud Ahmadinedschad durchsetzen. Danach grenzte er sich mehr vom erzkonservativen Klerus ab und nahm den Kampf gegen die Hardliner auf - die ihn als Dissidenten brandmarkten. Er durfte nicht einmal mehr das Freitagsgebet in Teheran leiten.

Noch im Februar 2016 stellte er sich zur Wahl als Mitglied des Expertenrates

Geschlagen gab sich Rafsandschani nicht: Erneut wurde er 2013 zum Präsidentenmacher für seinen Schützling Ruhani, der mit dem Westen ein Atomabkommen aushandelte und auf diese Weise die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran erreichte, unter denen das Land lange gelitten hatte.

Noch im Februar 2016 stellte sich Rafsandschani als Mitglied des 88-köpfigen iranischen Expertenrat zur Wahl - und erhielt die meisten Stimmen. Die Bedeutung des Gremiums, dem ausschließlich Kleriker angehören, liegt darin, einen neuen Obersten Führer zu bestimmen, sollte der auf Lebenszeit gewählte 76 Jahre alte Ali Chamenei in der achtjährigen Amtsperiode des Expertenrates sein Amt aufgeben oder sterben.

Rafsandschani stand außerdem an der Spitze des Schlichtungsrates. Dieses Gremium soll bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Parlament und dem Wächterrat vermitteln. Letzterer überwacht die Konformität aller Gesetze und Regierungsbeschlüsse mit dem Islam.