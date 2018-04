16. April 2018, 18:56 Uhr Thüringen Schlappe für Rot-Rot-Grün

Die Kommunalwahl deutet auf Wechselstimmung in dem Bundesland hin.

Von Ulrike Nimz , Erfurt

Nach den Kommunalwahlen in Thüringen hat vor allem die CDU Grund zum Feiern. Die Christdemokraten kamen am Sonntag bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen auf 37,9 Prozent - das sind etwa vier Prozentpunkte mehr als bei den Kommunalwahlen vor sechs Jahren. Die Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne mussten Verluste hinnehmen. Die Linke kam auf 11,6 Prozent, verlor im Vergleich zu 2012 fast vier Punkte. Die SPD erreichte 17,3 Prozent, ein Minus von mehr als sechs Punkten. Die Grünen verschlechterten sich leicht auf 2,6 Prozent. Die AfD landete bei 10,2 Prozent.

Auch bei den Bürgermeisterwahlen in etwa 100 kreisangehörigen Städten und Gemeinden war die CDU stärkste Kraft. In den kreisfreien Städten konnte sich keiner der sechs Amtsinhaber im ersten Wahlgang behaupten. In Weimar muss der SPD-Mann Stefan Wolf dem von CDU und einem Bürgerbündnis unterstützten Kandidaten Peter Klein weichen. In Gera wurde die parteilose Viola Hahn abgewählt. In der Stichwahl Ende April kämpfen dort ein ebenfalls parteiloser Kandidat und ein Bewerber der AfD um die Nachfolge. Auch in der Studentenstadt Jena, wo ein FDP-Kandidat die meisten Stimmen holte, sowie in Erfurt, Suhl und Eisenach ist ein entscheidender Wahlgang nötig.

Weil auch 16- und 17-Jährige mitwählen durften, will die AfD das Ergebnis anfechten

Insgesamt waren 1,6 Millionen Thüringer aufgerufen, Landräte und Verwaltungschefs zu wählen. Erstmals durften auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Die AfD kündigte an, die Wahl deshalb anzufechten. Die Beteiligung lag mit 47,2 Prozent leicht über dem Wert von 2012.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring sprach von einer "bitteren Pille" für das rot-rot-grüne Regierungsbündnis unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Mohring sieht in dem Ergebnis Rückenwind für die Thüringer Landtagswahl im kommenden Jahr: Die Partei habe ihr Ziel erreicht und alle Landkreise verteidigt. Man gehe gestärkt in das Wahljahr 2019, so Mohring.

Die Thüringer Linkspartei-Chefin Susanne Hennig-Wellsow nannte die regionale Stärke von Rechtspopulisten unter anderem im Altenburger Land und in Gera "besorgniserregend". Im Landkreis Hildburghausen holte der Neonazi Tommy Frenck für das "Bündnis Zukunft Hildburghausen" 16,6 Prozent der Stimmen. Frenck hatte im vergangenen Jahr im thüringischen Themar das europaweit größte Neonazi-Konzert organisiert.

In anderen Fällen stand das Ergebnis schon vor der Wahl fest: aus Mangel an Kandidaten. Mancherorts warb nur ein Bewerber um Stimmen, in vier Gemeinden stand gar niemand auf dem Wahlzettel. Axel Salheiser, Soziologe an der Universität Jena, nennt mehrere Ursachen: Zum einen sei die Skepsis gegenüber Parteien und staatlichen Institutionen im Osten traditionell größer. Grund hierfür sei vor allem die Erfahrung des SED-Staats. Infolgedessen dominierten immer öfter parteilose Kandidaten, so Salheiser. Viele Menschen scheuten ein politisches Amt schlicht wegen des Zeitaufwandes und der Verantwortung. In Thüringen fällt das insofern ins Gewicht, da sich viele langjährige Amtsinhaber in den Ruhestand verabschieden. Mit Spannung schaut der Freistaat nun auf den Stichwahltermin am 29. April. Dann wird sich auch entscheiden, ob in Gera künftig der erste AfD-Oberbürgermeister Deutschlands regiert.