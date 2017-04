9. April 2017, 10:53 Uhr Terrorismus Viele Tote bei Explosion in Kirche in Ägypten









Ziel des Anschlags waren offenbar koptische Christen. Sie feierten den Palmsonntag, einen der wichtigsten christlichen Feiertage.

Bei einer Explosion in einer Kirche in der nordägyptischen Stadt Tanta starben dem Staatsfernsehen zufolge 13 Menschen. 42 Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender am Palmsonntag. Sicherheitskräfte hätten den Tatort weitgehend abgesperrt.

Christen machen in Ägypten zehn Prozent der etwa 94 Millionen Einwohner aus, die Mehrheit davon sind Kopten. Sie können ihre Religion weitgehend frei ausüben und leben größtenteils friedlich mit der muslimischen Bevölkerungsmehrheit zusammen. Das koptische Weihnachtsfest ist seit 2002 als Feiertag im ganzen Land anerkannt. Es gibt allerdings vereinzelte Spannungen, vor allem in den ländlichen Gebieten.

Nach Übergriffen von Islamisten auf die Kopten betont Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Einheit der Religionen in seinem Land. Als erstes ägyptisches Staatsoberhaupt besuchte er im Januar das koptische Weihnachtsfest. 2010 wurden bei einem Angriff von Islamisten auf ein Weihnachtsfest im oberägyptischen Nadsch Hammadi sechs Kopten getötet; am Neujahrstag 2011 starben 23 Menschen bei einem Bombenanschlag auf eine Kirche in Alexandria.

Bei einem schweren Bombenanschlag auf eine Kirche im Dezember waren fast 30 Menschen getötet worden. Damals bekannte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu der Tat.

Ein Ableger des IS terrorisiert den Nordsinai in Ägypten und kündigte in Propagandavideos Angriffe auf Christen an. Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen von dort. Vorangegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der die Terrormiliz vermutet wurde.

Für Ende April ist der Besuch von Papst Franziskus in Kairo angekündigt. Dabei will er auch seine Solidarität mit den Kopten zum Ausdruck bringen. Außer in Ägypten gibt es auch vereinzelt koptische Gemeinden im Sudan, in Äthiopien und in Libyen. Vor allem im ölreichen Libyen arbeiten trotz des Bürgerkrieges Hunderte ägyptische Kopten als Gastarbeiter.