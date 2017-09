16. September 2017, 12:05 Uhr Terrorismus Verdächtiger nach Anschlag auf Londoner U-Bahn festgenommen









Die Polizei hat in Dover einen Mann festgenommen, der mit dem Sprengstoffattentat zu tun haben soll, bei dem 29 Menschen verletzt wurden.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei in England einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Samstag mit. Demnach handelt es sich um einen 18-jährigen Mann, den die Polizei der Grafschaft Kent in der Gegend des Hafens von Dover aufgespürt habe. Die Polizei spricht von einer "bedeutenden Festnahme", die weitere Ermittlungen nach sich ziehen werde. Die Öffentlichkeit solle wachsam bleiben.

Am Freitag waren in der U-Bahn in London 29 Menschen verletzt worden, als ein offenbar mit einem Zeitzünder versehener Sprengsatz explodierte. Nach bisherigen Erkenntnissen detonierte er jedoch nur teilweise. Die Terrormiliz IS hat die Tat für sich reklamiert. Die britischen Behörden haben bisher noch keine Angaben zu möglichen Motiven oder Hintergründen gemacht.

