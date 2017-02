9. Februar 2017, 09:57 Uhr Terrorismus Polizei in Göttingen nimmt zwei islamistische Gefährder fest









In der Nacht zum Donnerstag wurden bei einer Großrazzia im Raum Göttingen zwei als Gefährder eingestufte Personen aus dem radikalislamischen Milieu festgenommen.

450 Polizisten waren im Einsatz, an zwölf Standorten fanden Durchsungen statt.

Es soll bereits konkrete Anschlagspläne gegeben haben. Weitere Details will die Göttinger Polizei am Mittag bekannt geben.

Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Niedersachsen gegen die radikalislamische Szene in Göttingen vorgegangen. Bei dem Einsatz in der Nacht zum Donnerstag wurden zwölf Objekte im Raum Göttingen durchsucht und zwei sogenannte Gefährder in Gewahrsam genommen. Dies teilte die Polizei mit. Insgesamt seien 450 Polizeibeamte im Einsatz gewesen.

"Das ist ein sehr wichtiger Schlag gegen die Szene", teilte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) mit. "Ich bin froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist."

Den Ermittlern zufolge hatte es zuvor Erkenntnisse über einen eventuell bevorstehenden Anschlag gegeben. Die Hinweise zu "einem möglicherweise konkret bevorstehenden terroristischen Anschlag" hätten sich in den vergangenen Tagen verdichtet, erklärte der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig. Daher hätten sich die Ermittler entschlossen, "sehr schnell gegen die Gefährder und das engste Umfeld vorzugehen".

An der Razzia beteiligt waren auch SEK und LKA

Bei den beiden als Gefährder eingestuften Personen handelt es sich demnach um einen 27-jährigen algerischen und einen 23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Beide leben mit ihren Familien in Göttingen. Sie gehören seit längerem der salafistischen Szene in der niedersächsischen Stadt an. An dem Großeinsatz waren Beamte der Polizeidirektion Göttingen, des Landeskriminalamts Niedersachsen mit einem Spezialeinsatzkommando sowie der Bereitschaftspolizei Niedersachsen beteiligt.

Auf Nachfrage der SZ wollte die Polizei zunächst keine näheren Auskünfte geben. Um 13 Uhr soll ein Pressegespräch stattfinden, in dem weitere Informationen mitgeteilt werden.