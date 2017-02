9. Februar 2017, 13:36 Uhr Terrorismus Polizei: Festgenommene in Göttingen haben Anschlag vorbereitet









In der Nacht zum Donnerstag wurden bei einer Großrazzia im Raum Göttingen zwei als Gefährder eingestufte Personen aus dem radikalislamischen Milieu festgenommen.

Die beiden Männer haben nach den Ermittlungen der Polizei einen Anschlag vorbereitet.

Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Niedersachsen gegen die radikalislamische Szene in Göttingen vorgegangen. Bei dem Einsatz in der Nacht zum Donnerstag wurden zwölf Objekte im Raum Göttingen durchsucht und zwei sogenannte Gefährder in Gewahrsam genommen. Dies teilte die Polizei mit. Insgesamt seien 450 Polizeibeamte im Einsatz gewesen.

Die beiden festgenommenen Männer aus der radikal-islamistischen Szene haben nach den Ermittlungen der Polizei einen Anschlag vorbereitet. Sie hätten diesen jederzeit ausführen können, sagte der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig. Bei den Durchsuchungen in der Nacht zum Donnerstag seien umgebaute Waffen mit scharfer Munition gefunden worden. Außerdem wurden IS-Fahren entdeckt. "Die Gefahrenlage war eindeutig", sagte Lührig. Den Ermittlungen zufolge ging es um Anschläge, wie es sie in den letzten Monaten in Deutschland gegeben hat. Die Pläne seien nicht ausschließlich auf Göttingen bezogen gewesen. Der Einsatz sei eine Woche vorbereitet worden.

"Das ist ein sehr wichtiger Schlag gegen die Szene", teilte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) mit.

An der Razzia beteiligt waren auch SEK und LKA

Bei den Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 27-jährigen algerischen und einen 23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Beide leben mit ihren Familien in Göttingen. Sie gehören seit längerem der salafistischen Szene in der niedersächsischen Stadt an. Kampferfahrungen in den Krisengebieten in Irak oder Syrien sollen sie aber keine gesammelt haben.

An dem Großeinsatz waren Beamte der Polizeidirektion Göttingen, des Landeskriminalamts Niedersachsen mit einem Spezialeinsatzkommando sowie der Bereitschaftspolizei Niedersachsen beteiligt.