Nach dem U- Bahn-Anschlag in London haben Ermittler einen 21-Jährigen in Gewahrsam genommen. Bei dem Sprengstoffattentat waren am Freitag 29 Menschen verletzt worden.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei in England einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Das teilte Scotland Yard am Sonntag mit. Der 21-jährige Mann wurde in Hounslow im Westen der britischen Hauptstadt wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen.

Am Samstag war bereits ein 18-jähriger Mann im Hafen von Dover ausgespürt und festgesetzt worden. Anschließend durchsuchten die Ermittler ein Haus im Londoner Vorort Sunbury. Die Polizei sprach von einer "bedeutenden Festnahme", die weitere Ermittlungen nach sich ziehen werde. Auch Innenministerin Amber Rudd sagte, die Verhaftung sei von "wesentlicher Bedeutung". Der Verdächtige werde nach den Bestimmungen des Anti-Terror-Gesetzes festgehalten und verhört.

In Großbritannien gilt weiterhin die höchste Terrorwarnstufe. Die Polizeipräsenz wurde für das Wochenende im ganzen Land stark erhöht. Auf Straßen und in Zügen sind mehr bewaffnete Polizisten zu sehen - die meisten Beamten in Großbritannien sind unbewaffnet.

29 Verletzte beim Sprengstoffanschlag am Freitag

Am Freitag waren in der U-Bahn in London 29 Menschen verletzt worden, als ein offenbar mit einem Zeitzünder versehener Sprengsatz explodierte. Der Vorfall ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr in einem U-Bahn-Waggon an der Station Parsons Green im Westen Londons. Augenzeugen berichteten von einem großen "Feuerball". Die meisten Opfer erlitten nach Polizeiangaben Verbrennungen, andere wurden in der allgemeinen Panik niedergetrampelt. Nach Angaben der Rettungskräfte war keines der Opfer in Lebensgefahr. Bis auf drei haben inzwischen alle das Krankenhaus verlassen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen detonierte der Sprengsatz nur teilweise. Die Terrormiliz IS hat die Tat für sich reklamiert. Die britischen Behörden haben bisher noch keine Angaben zu möglichen Motiven oder Hintergründen gemacht. Die Fahndung werde ergebnisoffen geführt, sagte Chefermittler Mark Rowley von Scotland Yard.

In Großbritannien haben Islamisten seit März bereits vier Anschläge verübt, bei denen insgesamt 35 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. Drei Anschläge ereigneten sich in London, der vierte und schwerste in Manchester.