27. April 2018, 18:49 Uhr Terrorismus Abgedrehtes Sprachrohr

Internationale Ermittler nehmen den wichtigen Propaganda-Kanal Amaq der Terrormiliz Islamischer Staat vom Netz. Die sichergestellten Beweise sollen nun die Menschen enttarnen, die die technische Infrastruktur betrieben haben.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Polizeibehörden in der EU und Nordamerika haben nach Angaben von Europol einige der wichtigsten Propaganda-Kanäle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) lahmgelegt. Es war bereits die dritte derartige Aktion, seit dem sich das europäische Polizeiamt Ende 2015 eingeschaltet hat. Diesmal haben Ermittler demnach in den Niederlanden, den USA und Kanada in einer koordinierten Operation Internet-Server beschlagnahmt, über die der IS elektronisch kommuniziert habe. In Bulgarien, Frankreich und Rumänien stellte die Polizei Datenträger sicher, eine britische Anti-Terror-Einheit identifizierte Büros zur Registrierung für Internet-Adressen, die der IS missbraucht hatte.

Ziel der Ermittler war unter anderem die Propaganda-Agentur Amaq, die sich zum wichtigsten Sprachrohr des IS entwickelt hat, obwohl sie sich selbst als unabhängig darstellt. Sie hatte zuletzt etwa Bekenner-Erklärungen der Dschihadisten für einen Anschlag auf ein Zentrum zur Wählerregistrierung in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit mehr als 50 Toten am vergangenen Wochenende verbreitet.

Die Verbreitungskanäle von Amaq sowie dreier weiterer IS-Publikationen seien vom Netz genommen worden, teilte Europol mit. Die sichergestellten Beweise sollen dazu beitragen, die Menschen zu enttarnen, die die technische Infrastruktur betrieben haben und radikalisierte Individuen identifizieren, die mit dem IS sympathisieren. Auch solle verhindert werden, dass sich weiter Jugendliche durch die Propaganda radikalisieren.

Die Dschihadisten haben in der Vergangenheit immer wieder neue Kanäle gefunden

Offen ist, wie wirksam die Aktion war: Die Propaganda-Aktivitäten des IS sind drastisch zurückgegangen, seit kurdische Milizen mit Unterstützung des US-Militärs und anderer westlicher Staaten das syrische Raqqa Ende 2017 zurückerobert haben, das der IS zur Hauptstadt erkoren hatte. Auch haben die Dschihadisten in der Vergangenheit immer wieder neue Kanäle gefunden, um ihre Propaganda zumindest an ihre Anhänger zu verbreiten, etwa über verschlüsselte Messenger-Dienste.

Der IS ist militärisch in den einstigen Kerngebieten in Irak und Syrien weitgehend militärisch besiegt. Es gibt allerdings im Euphrattal laut westlichen Geheimdiensten noch mehrere Tausend Kämpfer und auch Führungskader, viele andere sind abgetaucht. Überdies versuchen die Dschihadisten in anderen Regionen Fuß zu fassen, vor allem in Afghanistan.