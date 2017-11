2. November 2017, 06:38 Uhr Terroranschlag in New York Trump fordert Todesstrafe für mutmaßlichen Attentäter









US-Präsident Donald Trump hat die Todesstrafe für den mutmaßlichen Angreifer von New York gefordert.

Die geltenden Regeln der US-Justiz bezeichnet er als "einen Witz".

Das FBI hat zudem einen möglichen Mitwisser der Tat vernommen.

US-Präsident Donald Trump hat die Todesstrafe für den Mann gefordert, der in New York bei einem Terrorangriff mit einem Pick-up acht Menschen getötet haben soll. Bei der Eröffnung einer Kabinettssitzung sagte Trump, es bräuchte schnellere und größere Strafen, "als diese Tiere gerade bekommen". Die juristischen Verfahren, welche die USA im Moment hätten, seien "ein Witz und eine Lachnummer". Vor Reportern sagte Trump außerdem, er überlege, den Verdächtigen in das umstrittene US-Gefangenenlager Guantanamo nach Cuba zu bringen.

Bei dem beschuldigten Mann handelt es sich um den 29-jährigen Sayfullo Saipov, der aus Usbekistan stammt und mit einer ihm zugelosten Green Card in die USA eingereist sein soll. Er war kurz nach der Tat am Dienstag von der Polizei angeschossen worden und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Die US-Bundesanwaltschaft hat den Mann wegen Terrorismus angeklagt. Saipov sei absichtlich über einen Radweg gerast, heißt es in der Anklageschrift. Ermittler hätten ein Mobiltelefon mit Propaganda der Terrormiliz "Islamischer Staat" sichergestellt. Dem 29-Jährigen werden auch Unterstützung einer Terrorgruppe, Gewalt und Zerstörung von Fahrzeugen vorgeworfen.

Der Polizei zufolge muss der mutmaßliche Angreifer sein Vorgehen lange im Voraus geplant haben. Allem Anschein nach habe er die Tat "seit einer Reihe von Wochen" vorbereitet, wie es John Miller von der New Yorker Feuerwehr ausdrückte. Der Angreifer habe dabei "Anleitungen von [der Terrormiliz] ISIS fast auf den Punkt genau befolgt". Im Tatfahrzeug seien handschriftliche Notizen gefunden worden, aus denen sein Bezug zu der Dschhadistengruppe hervorgehe.

In seinen ersten Vernehmungen im Krankenhaus habe der verletzte Sayfullo Saipov keine Reue gezeigt, teilten Ermittler am Mittwoch mit. Vielmehr habe er gefordert, die Flagge der IS-Miliz in seinem Krankenhauszimmer aufhängen zu dürfen. "Er hat gesagt, dass er sich gut fühlt angesichts seiner Tat", hieß es in der Erklärung.

Das FBI hat inzwischen einen Mann ausfindig gemacht, der "Informationen zu dem tödlichen Angriff" haben könnte. Im Fahndungsaufruf beschrieben war ein 32-Jähriger, der ebenso wie der mutmaßliche Täter aus Usbekistan stammen soll. Der Mann war zur Befragung gesucht worden. Einzelheiten nannte das FBI zunächst nicht. In Ermittlerkreisen hieß es, er habe wie auch eine weitere Person in Kontakt mit dem 29-jährigen Täter gestanden.