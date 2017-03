7. März 2017, 05:14 Uhr Terror von Rechts "Wir sind Nazis bis zum bitteren Ende"









Die Bundesanwaltschaft hat die Mitglieder der Terrorgruppe "Freital" wegen versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt.

Sieben Männern und einer Frau wird vorgeworfen, dass sie von Sommer bis Spätherbst 2015 fünf Anschläge verübt haben.

Mit dem Prozessauftakt gegen die "Gruppe Freital" wird nun schon gegen die dritte rechtsradikale Terrorvereinigung in Deutschland verhandelt.

Von Annette Ramelsberger

Wenn die Mitglieder der "Bürgerwehr Freital" über ihre Handys miteinander chatteten, hörte sich das alles recht lustig an. Man ging auf ein "Bierchen" zur Aral-Tankstelle, bestellte "Obst", um ordentlich "Remmidemmi" zu machen. Ihre Sätze in den Chats verzierten sie mit vielen Smileys. Doch nachts war es dann nicht mehr lustig. "Obst" war das Codewort für hochexplosive Böller, und "Remmidemmi" bedeutete nichts anderes als Sprengstoffangriffe auf Flüchtlingshelfer und Flüchtlingsheime.

Die Bundesanwaltschaft hat die Mitglieder der Terrorgruppe "Freital" wegen versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Von Dienstag an stehen die sieben Männer und eine Frau aus Sachsen vor dem Oberlandesgericht Dresden. Sie haben von Sommer bis Spätherbst 2015 fünf immer heftiger werdende Anschläge verübt. Der Terrorprozess von Dresden wird einer der größten Prozesse der Republik werden.

Mit dem Prozessbeginn gegen die "Gruppe Freital" wird nun schon gegen die dritte rechtsradikale Terrorvereinigung in Deutschland verhandelt: Neben dem immer noch währenden NSU-Prozess, wo zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle aufgeklärt werden sollen, läuft auch noch der Prozess gegen die vier rechten Mitglieder der "Oldschool Society" in München, die sich ebenfalls zu Terroranschlägen verabredet hatten und tödliche Sprengsätze bauen wollten. Sie wurden kurz davor festgenommen.

Während NSU und "Oldschool Society" noch stark abgeschirmt im Geheimen agierten, wirft der Prozess gegen die "Gruppe Freital" ein Licht auf den Alltagsterror, der in Sachsen um sich gegriffen hat. Die beiden Rädelsführer hatten sich bei einer der Demonstrationen im Frühjahr 2015 vor einem Hotel in Freital kennengelernt, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Sie waren dagegen.

Die Gruppe besorgte sich besonders explosive Pyrotechnik

Offenbar hatten sich da zwei Geistesverwandte gefunden: der Busfahrer Timo S., 28, und der Pizzabote Patrick F., 25. Der eine der Mann mit Autorität und Ideen, der andere der Technik-Freak. Um sie gruppierten sich ein weiterer Busfahrer, ein Azubi, ein Paketzusteller, ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes, ein Selbständiger, eine gelernte Goldschmiedin. Leute mit bürgerlichen Berufen, aber wenig Geld, die sich vor dem Abstieg fürchten. Die Flüchtlinge waren wie ein Katalysator für ihre Aggressionen.

Es fing an mit einem Rohrbombenanschlag auf das Auto eines Linken-Politikers, der sich für Flüchtlinge einsetzte, ging über den gewalttätigen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Freital und ein linkes Wohnprojekt in Dresden sowie einen Anschlag auf ein Abgeordnetenbüro weiter und endete mit dem Bombenanschlag auf ein weiteres Flüchtlingsheim in Freital.

Nur weil ein Flüchtling die brennende Lunte an den Bomben am Fenster sah und die Menschen warnte, konnten die aus dem Zimmer flüchten. Ein Flüchtling erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Auge, als die Sprengsätze explodierten und die Fensterscheiben in tausend Teile splitterten. Die Gruppe besorgte sich dafür besonders explosive Pyrotechnik aus Tschechien, 150 Mal so kräftig wie in Deutschland zugelassene Böller. "Super Cobra" heißen sie oder "La Bomba".

Der Busfahrer Timo S. sah sich als selbsternannten Ordnungshüter. Er gründete Anfang 2015 die "Bürgerwehr FTL/360". Das steht für Freital und die Buslinie 360, auf der er fuhr. Angeblich hat es dort Übergriffe durch Ausländer gegeben. "Das wollen wir nun unterbinden. Schließt euch an. Freital wehrt sich!", schrieb er auf Facebook.