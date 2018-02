14. Februar 2018, 18:14 Uhr SZ-Podcast "Merkel muss nicht ihren Nachfolger aussuchen"

Angela Merkel steht vor ihrer letzten Amtszeit. Jetzt soll sie die CDU erneuern, fordern Kritiker. In "Das Thema" sprechen Ferdos Forudastan und Evelyn Roll über die Kanzlerin und ihr letztes politisches Kapitel.

Wieder Große Koalition, wieder Merkel: In den letzten zwölf Jahren hat Angela Merkel die CDU und Deutschland geprägt. Sie steht für Stabilität - und Stillstand. Seit einer Woche wächst jetzt sogar innerhalb der CDU die Kritik: Merkel habe in den Koalitionsgesprächen schlecht verhandelt und müsse die Partei umbauen und erneuern. Aber kann Merkel das? Und will sie das überhaupt?

In Folge 17 von "Das Thema" spricht Ferdos Forudastan, die Innenpolitik-Chefin der SZ, darüber, wieso Merkel in den Koalitionsverhandlungen so viele Kompromisse eingegangen ist - und welche Themen sie in ihrer letzten Legislaturperiode vor allem auf der Agenda hat.

Im zweiten Teil des Podcasts spricht Evelyn Roll über Merkels mögliche Nachfolger. Roll ist leitende Redakteurin der SZ und hat mehrere Biografien über Angela Merkel verfasst. Ihrer Meinung nach wird es Zeit, dass die CDU sich damit beschäftigt, wie es nach Merkel weitergehen soll. Das sei aber nicht die Aufgabe der Parteivorsitzenden selber.

