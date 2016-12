29. Dezember 2016, 07:57 Uhr SZ Espresso SZ Espresso: Der Morgen kompakt









LKW-Bremssystem bei Anschlag in Berlin, Kerrys Warnung an Israel, Trauer um Debbie Reynolds

Von Benedikt Peters

Was wichtig ist

EXKLUSIV Lkw-Bremssystem verhinderte noch mehr Tote in Berlin. Eine technische Vorrichtung am Fahrzeug stoppte die tödliche Fahrt auf dem Weihnachtsmarkt (hier die Details). Der mutmaßliche Täter Anis Amri war den Behörden offenbar besser bekannt als bislang angenommen. Georg Mascolo, Hans Leyendecker und Nicolas Richter berichten.

Kerry warnt Israel vor Scheitern der Zwei-Staaten-Lösung. In einer Grundsatzrede zur Nahostpolitik wendet sich der US-Außenminister mit ungewöhnlich deutlichen Worten gegen den israelischen Siedlungsbau. Die Regierung in Jerusalem reagiert mit harscher Kritik - und wartet sehnlichst auf den Amtsantritt Donald Trumps, wie SZ-Korrespondent Peter Münch berichtet.

Kolumbiens Parlament verabschiedet Amnestie-Gesetz für Farc-Rebellen. Damit ist der erste Schritt des Friedensabkommens mit der Guerilla-Organisation umgesetzt. Er bedeutet allerdings nicht, dass alle Farc-Mitglieder straffrei davonkommen. Mehr dazu

US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot. Die Mutter der "Star Wars"-Ikone Carrie Fisher ist im Alter von 84 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Die bekannte Sängerin und Schauspielerin überlebte ihre Tochter nur um einen Tag. Zum Bericht

Was wichtig wird

Kölner Sicherheitskonzept an Silvester steht. Die Kölner Polizei präsentiert heute unter anderem ihren Videobeobachtungsraum. Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen vor knapp einem Jahr hat die Stadt für die bevorstehende Silvesternacht ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft (Einzelheiten dazu hier). Wegen des Anschlags in Berlin will die Polizei außerdem mehr Straßensperren errichten.

Sternsinger-Aktion startet. Das Kindermissionswerk sammelt in den nächsten Tagen wieder Spenden für Kinder in Not. Thema der diesjährigen Aktion ist der Klimawandel, der besonders in Afrika Hunger, Armut und soziale Spannungen verursacht. Zum Eröffnungsgottesdienst in Neumarkt in der Oberpfalz werden 2000 Sternsinger erwartet, weltweit nehmen an der Aktion etwa 300 000 Mädchen und Jungen teil.

Vierschanzentournee beginnt. In Oberstdorf beginnt heute Nachmittag die Qualifikation für die 65. Vierschanzentournee. Die slowenischen Brüder Domen und Peter Prevc gelten als größte Favoriten für den Sieg. Die deutschen Skispringer haben dieses Jahr nur Außenseiterchancen: Severin Freund kämpft nach einer Hüftoperation um den Anschluss. Auch ein Erfolg von Markus Eisenbichler wäre eine große Überraschung.

Frühstücksflocke

Auf einen nüchternen Januar! Das Ende des Jahres ist die Zeit der guten Vorsätze und so melden sich diverse Organisationen mit ihren Appellen für ein gesünderes Leben. Eine Institution auf diesem Gebiet ist der "Dry January", also der Vorsatz, im Januar auf Alkohol zu verzichten. Ins Leben gerufen hat ihn die britische Stiftung "Alcohol Concern", die es sich zum Ziel setzt, die zum Teil ausgeprägten Trinkgewohnheiten auf der Insel zu ändern. Sie wirbt damit, dass man besser schlafe, Gewicht verliere und sich besser fühle, wenn man weniger trinkt. Auch als Festland-Europäer kann man sich auf der Website der Stiftung registrieren und erhält dann jeden Tag im Januar aufmunternde Botschaften. Zur Geschichte