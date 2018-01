19. Januar 2018, 17:56 Uhr SZ Espresso SPD vor Bundesparteitag, Millionenschäden durch "Friederike", Türkei greift Kurdengebiet an









Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Xaver Bitz

Der Tag kompakt

Landesverbände diskutieren über Große Koalition. Zwei Tage vor dem entscheidenden SPD-Bundesparteitag werden die Ergebnisse der Sondierung in den Landesverbänden noch einmal debattiert. Markus C. Schulte von Drach fasst den aktuellen Stand zusammen. Währenddessen warnt Martin Schulz seine Partei vor Neuwahlen. Der Parteichef ruft die Genossen dazu auf, am Sonntag für Koalitionsverhandlungen mit der Union zu stimmen. Weitere SPD-Promis springen ihm zur Seite.

"Friederike" verursacht Millionenschaden am Schienennetz. Mit der Wiederaufnahme des Fernverkehrs, schreiten die Aufräumarbeiten voran. Zugreisende müssen weiter mit Einschränkungen rechnen. Der schwerste Orkan seit mehr als zehn Jahren kostete in Deutschland mindestens acht Menschen das Leben. Mehr dazu

Türkei greift Kurdengebiet in Syrien an. Die Armee hat in der Nacht zum Freitag den kurdischen Kanton Afrin in Syrien massiv mit schwerer Artillerie beschossen. Der türkische Außenminister Nurettin Canikili bestätigte den Beginn der Militäroperation. Paul-Anton Krüger berichtet

Ein Jahr lang ist US-Präsident Donald Trump am Samstag im Amt. Matthias Kolb und Moritz Zajonz blicken auf seine ersten 364 Tage im Weißen Haus zurück. In seiner Zeit an der Spitze der USA sorgte der Milliardär vor allem für eins: Destabilisierung. Stefan Kornelius erklärt im Video, warum die Welt mit den USA nichts mehr anzufangen weiß. Deutlich mehr Mitarbeiter und Berater als jeder andere Präsident vor ihm hat Trump in seinem ersten Jahr als Präsident verschlissen. Die Umstände waren zum Teil kurios, aber auch politisch äußerst schwerwiegend, wie Thorsten Denkler aus New York zeigt.

Waffenhändler muss nach OEZ-Anschlag sieben Jahre in Haft. Das Landgericht München I verurteilt ihn unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen. Aus dem Gericht berichtet Martin Bernstein.

Goretzka wechselt im Sommer zum FC Bayern. Der Nationalspieler von Schalke 04 geht ablösefrei zu den Münchnern und erhält einen Vierjahresvertrag. Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge sagt, damit bleibe der Spieler "der Bundesliga erhalten". Zur Meldung. Warum der FC Bayern mit dem Transfer zeigt, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat, erklärt Benedikt Warmbrunn.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Pflichtfach Sexualkunde. Der Europäische Gerichtshof entscheidet: Schweizer Kinder müssen am Aufklärungsunterricht teilnehmen, selbst wenn das den Eltern nicht gefällt. Ein Urteil, das auch in Deutschland auf Interesse stößt. Von Charlotte Theile, Zürich

Ein ökologisches Desaster vor unseren Augen. Die glücklichen Ferkel auf der Grünen Woche täuschen über eine fatale Entwicklung hinweg: Die Landwirtschaft hat mit Land nicht mehr viel zu tun, dafür umso mehr mit Wirtschaft. Ein Kommentar von Markus Balser

Schulz' leidenschaftlichster Widersacher. Kurz vor dem SPD-Parteitag zeigt Juso-Chef Kühnert, was er kann: Der 28-Jährige spricht leidenschaftlich, analysiert die Lage präzise und bleibt demonstrativ solidarisch. Nebenbei zerlegt er einen Ex-Parteichef in zwei Sätzen. Von Stefan Braun, Berlin

SZ-Leser diskutieren

Wie blicken Sie auf ein Jahr Trump zurück? "Der einzige 'Erfolg' ist die Steuerreform, die die Ungleichheit zementiert, vermutlich einen weltweiten sinnfreien Weltlauf um die niedrigsten Unternehmenssteuern auslöst und den Schuldenberg der USA rasant anschwellen lässt", schreibt Merkwürdig. "Er häuft in einer Woche so viele negative Schlagzeilen an, wie andere in zwei Amtszeiten nicht zusammenbringen. Dieser Mann hätte nie Präsident werden dürfen." Gracco sieht es von einer anderen Seite: "Trump ist mit dem, was er macht, und mit dem, was seine Klientel von ihm erwartet, durchaus erfolgreich. Auch wenn es mir und vielen anderen nicht schmeckt. Solange es für die Börse läuft, läuft es auch für Trump." Diskutieren Sie mit uns.