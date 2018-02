3. Februar 2018, 09:31 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige









Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

EXKLUSIV Siemens-Chef verteidigt sein Lob für Trump. Joe Kaeser wurde für seinen Verhalten beim Abendessen mit dem US-Präsidenten in Davos kritisiert. Im Gespräch mit der SZ verteidigt sich der Siemens-Boss: Die US-Steuerreform sei begrüßenswert, nicht aber Trumps Reaktionen auf rechtsradikale Demos. Caspar Busse und Thomas Fromm berichten.

SPD lenkt ein bei Migration. "Wenn die CSU an dieser Stelle sagt, wir sind sehr zufrieden, dann wissen Sie, was das bedeutet", sagt dazu CSU-Generalsekretär Scheuer. Auch in anderen Bereichen wurden Einigungen erzielt. Die aktuelle Entwicklung.

Trump ermöglicht Veröffentlichung von umstrittenem Geheimpapier. Das Dokument soll die Befangenheit von FBI und Justizministerium in der Russland-Affäre beweisen. Der US-Präsident hätte ein Veto gegen die Veröffentlichung einlegen können. Er entscheidet sich dagegen und sagt: "Viele Leute sollten sich schämen." Die Details

UN-Bericht: Nordkorea verdient Millionen mit verbotenen Exporten. Pjöngjang umgeht offenbar in großem Stil die gegen das Land verhängten UN-Sanktionen. Einem UN-Bericht zufolge betreibt das Land illegalen Handel mit "beinahe allen in den Resolutionen verbotenen Gütern". Zur Nachricht

Vater von drei Missbrauchsopfern geht auf angeklagten Teamarzt los. Nachdem ihm ein paar Minuten allein mit Larry Nassar verwehrt werden, stürzt sich der Mann im Gerichtssaal in Charlotte, Michigan, auf den früheren Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Union und SPD wollen Koalitionsverhandlungen am Wochenende abschließen. Doch es geht noch einmal um schwierige Themen wie die "Zwei-Klassen-Medizin" und das Mietrecht. "Die entscheidenden Tage liegen jetzt vor uns", sagt SPD-Generalsekretär Klingbeil.

Demonstrationen in Cottbus. In der Stadt war es wiederholt zu Gewalt zwischen meist jugendlichen Deutschen und Syrern gekommen. Daraufhin wurde verfügt, dass zunächst keine weiteren Flüchtlinge in der Stadt untergebracht werden - dagegen wird nun am Samstag protestiert. Doch auch die Rechten gehen auf die Straße. Max Ferstl berichtet, wie der Riss durch Cottbus so tief werden konnte.

Parteitag der AfD Sachsen. Nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl will die sächsische AfD auch bei der Landtagswahl stärkste Kraft werden. Dafür stellt die Partei ab Samstag beim Landesparteitag in Hoyerswerda die Weichen.

Frühstücksflocke

Insekten als Snack für Politiker. Mehlwürmer und Heuschrecken, das klingt nach Dschungelcamp. Doch der CSU-Abgeordnete Thomas Silberhorn tischte diese den Koalitionären bei den Verhandlungen statt Kartoffelsalat auf. Im Interview erklärt er, was es damit auf sich hat.