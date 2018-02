12. Februar 2018, 07:50 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Bei der SPD soll es jetzt schnell gehen. Bereits Anfang der Woche soll Andrea Nahles kommissarisch den Chefposten von Martin Schulz übernehmen. Das weckt Erinnerungen an den letzten Führungswechsel bei den Sozialdemokraten. Zum Bericht von Christoph Hickmann. Warum Außenminister Gabriel auch nach dem Verzicht von Schulz auf den Posten wohl nicht Außenminister bleiben darf, lesen Sie in diesem Artikel.

Reaktionen auf Merkel-Interview: "Klares Signal in Richtung personelle Erneuerung". CDU-Vize Bouffier begrüßt die Ankündigung Angela Merkels, die Partei personell zu verjüngen. Die Kanzlerin habe "verstanden". Andere in der Partei zeigen sich deutlich verhaltener. Mehr dazu hier

US-Bundesstaat New York verklagt Filmproduzent Weinstein und dessen früheres Unternehmen. In der Klage heißt es, die Führungskräfte der Weinstein Company und auch Weinsteins Bruder Robert hätten es wiederholt nicht vermocht, die Angestellten vor "unablässiger sexueller Belästigung, Einschüchterung und Diskriminierung" durch den Hollywood-Produzenten zu schützen. Weitere Informationen

Heftiger Wind bedroht die olympischen Winterspiele. Wegen gewaltiger Böen muss der Riesenslalom verschoben werden, beim Slopestyle-Finale kommt es zu vielen Stürzen. Im Terminplan für die Ski-Wettbewerbe es wird langsam eng. Doch es soll weiter stürmen. Einzelheiten aus Yongpyong von Johannes Knuth. Welche Wettkämpfe am Morgen anstehen, lesen Sie in dieser Übersicht.

Was wichtig wird

Russischer Präsident Putin empfängt Palästinenserpräsident Abbas. In Moskau will Putin mit Abbas über die festgefahrene Situation im Nahost-Friedensprozess beraten. Ursprünglich war das Treffen in Sotschi am Schwarzen Meer geplant, doch wegen eines Flugzeugabsturzes mit 71 Toten am Sonntag verlegte der Kremlchef das Gespräch in die Hauptstadt.

Biathleten Dahlmeier und Peiffer mit nächsten deutschen Gold-Chancen. Die beiden Olympiasieger im Sprint starten heute bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang jeweils von der Spitzenposition in die Verfolgungsrennen und haben beste Erfolgschancen.

Frühstücksflocke

Etwas anderer Karneval in Brasilien. Prächtige Kostüme prägen jährlich in Rio das Bild. Doch es geht auch anders. Im 250 Kilometer südlich gelegenen Paraty verkleideten sich am Wochenende wieder 250 Menschen mit: Schlamm. Der Bloco da Lama (etwa: Schlamm-Gruppe) geht auf eine Tradition aus dem Jahr 1986 zurück, als sich eine Gruppe von Freunden am Rande einer Karnevalsparty spontan mit Schlamm bewarf und dann, kaum noch erkennbar, durch die Altstadt Paratys zog.