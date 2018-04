24. April 2018, 18:16 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Eine Anklage gegen die Ankläger im NSU-Prozess. Zschäpe-Anwalt Borchert beginnt mit seinem Plädoyer. Er wirft der Bundesanwaltschaft vor, Entlastendes zu ignorieren - und von Verurteilungswillen getrieben zu sein. Aus dem Gericht von Wiebke Ramm

Wie die AfD den Bundestag spaltet. Durch das Parlament geht ein Riss: die AfD auf der einen Seite, Union, SPD, FDP, Linke und Grüne auf der anderen. Die Süddeutsche Zeitung hat ausgewertet, wie die rechte Partei das Parlament verändert. Die aufwendige Datenanalyse von 1500 Redebeiträgen aus 24 Sitzungstagen zeigt etwa, wie die Partei Lachen oder die Erniedrigung des politischen Gegners viel häufiger einsetzt als andere Fraktionen. Zur großen SZ-Recherche. Hier geht es zum Making-of-Video. Alle Texte zum Thema gibt es hier.

Bayern entschärft umstrittenes Psychiatriegesetz. Die heftige Kritik am geplanten Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz zwingt das bayerische Kabinett zu Nachbesserungen. Auf die sogenannte Unterbringungsdatei soll verzichtet werden. Die Einzelheiten

Zentralrat der Juden rät vom Tragen der Kippa in Großstädten ab. Josef Schuster, Präsident der Organisation, warnt vor wachsendem Antisemitismus und der "Gefahr für unsere Demokratie". Mehr dazu

Was wir über den Anschlag in Toronto wissen - und was nicht. Der Mann, der am Montagabend einen Lieferwagen auf Fußgänger lenkte, ist 25 Jahre alt. Sein Motiv ist noch unklar. Toronto wird nie mehr die selbe Stadt sein, berichtet Alan Cassidy.

Das Daphne-Projekt: Die Spur nach Aserbaidschan. Die Pilatus Bank auf Malta verwaltete Dutzende Briefkastenfirmen, die offenbar dem Herrscher-Clan des Südkaukasus-Staats gehören. Über die Firmen flossen Millionen ins Ausland ab - in Immobilien und Luxushotels. Von Mauritius Much, Hannes Munzinger, Bastian Obermayer

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Die AfD wertet das Leben von Behinderten als nicht lebenswert ab". Mit einem Aufruf warnen 18 Sozialverbände vor der AfD, die Migration, Behinderung und Inzucht miteinander verknüpfe. Fragen an Ilja Seifert vom Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland. Interview von Markus C. Schulte von Drach

Rentenpläne der Koalition sind "unbezahlbar". Die große Koalition hat versprochen, das Niveau der Altersbezüge zu sichern. Doch die Kosten dafür sind gigantisch: Ökonomen beziffern sie auf Dutzende Milliarden Euro jährlich. Von Marc Beise und Henrike Roßbach

Jungs, hört auf, eure Lines zu verharmlosen! Dass Künstler inzwischen Antisemitismus und Islamismus nutzen, um zu schocken, ist logisch. Es ließe sich aber ändern: Hörer und Rapper müssen die Musik endlich ernst nehmen. Gastbeitrag von Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray

SZ-Leser diskutieren​

Debatten im Bundestag: Was geht zu weit? Abwesenheit, Desinteresse und Zwischenrufe, zählt Ossi auf. Gleichstellungsbeauftragter schreibt: "Die Frage sollte eigentlich jder Wähler für sich selbst beantworten. Ob die Wähler der AfD sich wirklich darum scheren, ob die von ihnen gewählten Parlamentarier nur plakative Empörung und Provokation einbringen oder eigene konstruktive Vorschläge, sei dahingestellt." Wizzard hingegen findet: "Die Debatten sind lebhafter als in der letzten Periode und die Abgeordneten müssen sich besser vorbereiten, daran kann ich nun nicht viel schlechtes sehen." Diskutieren Sie mit uns