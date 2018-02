25. Februar 2018, 19:32 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

Merkels Ministerliste ist komplett. Die Personalpläne der CDU-Chefin überraschen: Bildungsministerin soll eine bisher kaum bekannte Bundestagsabgeordnete werden. Ihren Kritiker Jens Spahn holt Merkel für das Gesundheitsressort ins Kabinett. Für den jungen Unionspolitiker könnte das der Beginn einer noch größeren Karriere sein. Alle CDU-Minister im Überblick

Türkei und Assad ignorieren Waffenruhe für Syrien. Die vom UN-Sicherheitsrat angeordnete Feuerpause habe keine Auswirkung auf die Offensive in Afrin, sagt der türkische Vize-Ministerpräsident. In Ost-Ghouta sollen mindestens sieben Zivilisten durch Bombenangriffe getötet worden sein. Wer will was im Syrien-Konflikt? Eine Übersicht der Akteure

ADAC positioniert sich "ganz klar" gegen Fahrverbote. August Markl, der Präsident des Automobilklubs, wendet sich mit Vehemenz gegen ein Aussperren von Dieselautos aus deutschen Städten - und fordert Hardware-Nachrüstungen von den Herstellern. Die Einzelheiten von Max Hägler und Uwe Ritzer

Chinas Präsident soll unbegrenzt regieren dürfen. Xi Jinping gilt als mächtigster chinesischer Staatschef seit Mao Zedong. Nun könnte eine Verfassungsänderung ihm noch länger großen Einfluss in China verschaffen. Zur Meldung

Nordkorea offenbar zu Gesprächen mit den USA bereit. Diplomatie statt Drohgebärden? Seit Monaten schüchtern sich die USA und Nordkorea gegenseitig ein. Nun könnte Diktator Kim Jong-un dem Erzfeind entgegenkommen. Die Details

Olympischen Winterspiele in Pyeongchang beendet. Mit einer großen Abschlussfeier sind die Spiele in Südkorea zu Ende gegangen. Die Bilder. Die deutsche Fahne trug dabei der Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff, der mit seiner Mannschaft kurz zuvor gegen die russischen Athleten Silber gewann. Die 23. Olympischen Winterspiele waren gut organisiert, aber nicht für das Gastgeberland gemacht. Die Gier nach perfekten TV-Quoten ließ olympische Fernsehspiele entstehen, kommentiert Saskia Aleythe.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

So drangsaliert Polens Regierung die Justiz. Beobachter bescheinigen dem Land inzwischen einen Rückfall in die Zeit der Sowjetjustiz. Immer mehr Richter machen die Erfahrung: Wer sich gegen die Regierung stellt, wird kurzerhand gefeuert. Manchmal einfach per Fax. Von Florian Hassel

Warum deutsche Bauern Schweinen den Ringelschwanz abschneiden. Die Amputationen sind in der EU seit mehr als 20 Jahren verboten. Wer nachfragt, warum die Praxis in Deutschland dennoch so weit verbreitet ist, erhält makabre Antworten. Reportage von Katrin Langhans

Die gekaufte Wissenschaft. Unternehmen bestellen Studien, engagieren Professoren und finanzieren ganze Institute, die in ihrem Sinne forschen. Das muss sich ändern. Gastbeitrag von Christian Kreiß

SZ-Leser diskutieren​

Wofür soll der Haushaltsüberschuss verwendet werden? Die Nutzer fordern nicht nur Investitionen in Bildung, Innere Sicherheit, Infrastruktur und andere Bereiche - "Alles andere als Steuersenkungen wäre ein Skandal", meint Dynamite. VIMOB plädiert hingegen für eine "Mittellösung": "Mit der Hälfte des Überschusses Schulden tilgen und mit der anderen Hälfte Zukunftsinvestitionen tätigen." Diskutieren Sie mit uns.