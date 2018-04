20. April 2018, 08:12 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Verkehrsminister Scheuer will schnelle Software-Nachrüstungen für Dieselautos. Fahrverbote lehnt er weiter ab.

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Scheuer setzt Autobranche letzte Frist für Updates. Beim Dieselgipfel versprachen die Autohersteller Software-Lösungen für Millionen Fahrzeuge. Passiert ist wenig. Nun erhöht Bundesverkehrsminister Scheuer den Druck auf die Industrie. Zu den Hintergründen

Scholz äußert sich nach Treffen mit US-Vizepräsident leicht optimistisch. Der deutsche Finanzminister wirbt bei Pence dafür, die EU von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium dauerhaft auszunehmen. Zur Nachricht

Giuliani stößt zu Trumps Anwaltsteam. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister soll Sonderermittler Mueller davon überzeugen, die Russland-Untersuchung zügig abzuschließen. Giuliani könnte allerdings selbst Ungemach drohen, schreibt Johannes Kuhn.

Istanbuler Polkalderby nach Ausschreitungen abgebrochen. Weil der Besiktas -Trainer von einer Sitzschale am Kopf getroffen wird und Fans randalieren, kann die Partie gegen Fenerbahce nicht zu Ende gespielt werden. Mehr Informationen

BMG stoppt Zusammenarbeit mit Rappern Kollegah und Farid Bang. Man wolle zunächst "die Haltung beider Parteien besprechen", sagt der Vorstandschef der Plattenfirma einem Medienbericht zufolge - und kündigt eine Kampagne gegen Antisemitismus an. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Merkel empfängt indischen Premierminister. Nach Besuchen in Skandinavien und Großbritannien wird Narendra Modi in Berlin erwartet, wo er die Kanzlerin trifft. Auf seiner Auslandsreise ist Modi mit Protesten gegen sexuelle Gewalt in Indien konfrontiert.

Bis zu 1000 Neonazis treffen sich zu Festival in Ostsachsen. In Ostriz feiern sie Hitlers Geburtstag mit einer Großveranstaltung. Die Bewohner bereiten sich seit Monaten auf das "Schild und Schwert" -Festival vor und fürchten, ihre Stadt könnte ein regelmäßiger Treffpunkt für Neonazis werden. Die Angst ist nicht unbegründet, schreibt Antonie Rietzschel.

Prozessbeginn im Fall Johanna. Der 42-jährige Rick J. soll 1999 die damals Achtjährige in Hessen entführt, sexuell missbraucht und getötet haben. Zufall und neue Kriminaltechnik führten die Ermittler auf seine Spur.

Berliner Hauptbahnhof wird gesperrt. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe stellt die Bahn den Zugverkehr ab 11.30 Uhr vorübergehend ein. Zudem lässt die Polizei alle Gebäude in der Umgebung räumen.

Frühstücksflocke

Ein Baby schreibt Geschichte. Die gerade mal zehn Tage alte Maile Pearl durfte dabei sein, als ihre Mutter, die US-Senatorin Tammy Duckworth, über den neuen Nasa-Chef abstimmte. Duckworth hatte ihre Tochter in die sogenannte Chamber mitgebracht, wo die Abstimmungen stattfinden. Einen Tag zuvor hatten sich die Senatoren mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass Babys an diesem Ort zugelassen sind. So solle ein kinderfreundliches Klima entstehen. Maile Pearl verschlief jedoch den größten Teil ihres historischen Auftritts.