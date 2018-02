2. Februar 2018, 19:09 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anne Kleinmann

Der Tag kompakt

Merkel: "Die Probleme sind noch nicht gelöst". CDU, CSU und SPD gehen in die letzte Runde der Koalitionsverhandlungen. Vor dem Start betonen die Parteichefs die Konflikte, die das Ergebnis hinauszögern könnten. Dazu gehört unter anderem das Versicherungssystem. Mehr Informationen. Bei der Bildung haben sich Union und SPD bereits geeinigt: Sie wollen investieren. Einen Überblickt über die Vorhaben, geben Matthias Kohlmaier und Larissa Holzki. Um die Pläne durchzusetzen, müssen die beiden Parteien allerdings zuerst das Kooperationsverbot aufheben. Dieser Schritt ist überfällig, kommentiert Paul Munzinger.

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Bundesländer wollen NPD von Parteienfinanzierung ausschließen. Einstimmig hat der Bundesrat heute einen entsprechenden Antrag beschlossen. Zu den Details

Deutsche Bank macht eine halbe Milliarde Euro Verlust. Damit schreibt das Geldinstitut das dritte Jahr in Folge rote Zahlen. Schuld daran ist der Bank zufolge, die US-Steuerreform. Zur Nachricht

Bitcoin verliert drastisch an Wert. Vor Weihnachten kostete er noch 20 000 Dollar. Nun ist die Kryptowährung erstmals seit November unter die Marke von 8000 Dollar gefallen. Zur Meldung

Erneut Flüchtlingsboot vor Libyen gekentert: bis zu 90 Tote. Wie die Internationale Organisation für Migration berichtet, konnten sich zwei Menschen selbst an Land retten, eine Person wurde von einem Fischer aus den Fluten gezogen. Zum Text

Nach Dreifachmord wird 25-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Prozess hat der Angeklagte zugegeben, zwei Polizisten und seine Großmutter getötet zu haben. Zusätzliche Brisanz bekommt der Fall wegen eines früheren Raubprozesses, in dem der junge Mann Ende 2016 für schuldunfähig erklärt worden war. Zum Artikel

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Skandalös, unverständlich und inakzeptabel." Dem SV Babelsberg droht der Ausschluss aus der Fußball-Regionalliga. Der Verband verurteilte den Klub zu einer Geldstrafe, weil ein Anhänger "Nazischweine" Richtung Cottbus-Fans rief. Der Vorstand weigert sich zu zahlen. Von Javier Cáceres

Mögliche Koalition lässt Manager-Boni unangetastet. Die SPD wollte gegen unangemessene Vorstandsgehälter und Pensionen vorgehen - doch sie scheiterte am Veto der Union. Von Cerstin Gammelin

Wie Rumänien im Kampf gegen Masern versagt. Rumäniens Unvermögen, einen tödlichen Masernausbruch zu verhindern, ist eine Geschichte der Selbstgefälligkeit, Stümperei und Diskriminierung. Und ein abschreckendes Beispiel für Europa. Von Octavian Coman

SZ-Leser diskutieren​

Sollte die Politik gegen unangemessene Managerboni vorgehen? Die Meinungen der Leser sind gespalten: "Es ist Wahnsinn, wenn Vorstände Millionen-Boni kassieren", während "die Firma rote Zahlen schreibt", meint Merkwuerden911. Viele Leser bezweifeln die Zuständigkeit des Staates - "es ist Sache der Eigentümer einer Firma, wie viel sie ihren Angestellten bezahlt", schreibt Schneemoser. "Managerboni - geschenkt! Wir haben ganz andere, grundsätzlichere Probleme", die die Politik beseitigen müsste, findet Autocrator. Diskutieren Sie mit uns.