26. Mai 2018

Von Eva Casper

Was wichtig ist

Iren setzen dem Abtreibungsverbot offenbar ein Ende. Einer Nachwahlbefragung zufolge haben knapp 70 Prozent der irischen Wähler für das Ende des Abtreibungsverbotes gestimmt. Ein offizielles Ergebnis wird im Laufe des Samstags erwartet. Mehr Informationen

EXKLUSIV: Die SPD könnte ihren Star-Ökonomen verlieren. Jörg Asmussen, ehemaliger Staatssekretär im Finanz- und Arbeitsministerium erwägt einen Austritt aus der SPD. Einer der Gründe soll sein, dass er bei der Besetzung von Spitzenjobs in der neuen SPD-Regierungsmannschaft außen vor blieb. Der Parteiführung ist die Sache offenbar unangenehm. Von Cerstin Gammelin, Jens Schneider und Meike Schreiber

Heiko Maas rührt das Traditionsinventar der SPD an. Der Außenminister hat die Tonlage gegenüber Russland deutlich verschärft. So warf er Moskau "Aggressionen" in der Ukraine und "zunehmend feindseliges" Verhalten vor. Vielen in der SPD gefällt dieser neue Kurs nicht, schreibt Mike Szymanski.

89 Rechtsextreme seit 2011 bei der Bundeswehr überführt. Einem Medienbericht zufolge sind die Verdächtigen bereits entlassen oder gegen sie laufen Verfahren. Auch 24 Islamisten und 15 Linksextreme befanden sich unter den Soldaten. Zu den Details

VW will beurlaubten Cheflobbyisten zurückholen. Thomas Steg war im Zuge des Skandals um Abgastests an Affen beurlaubt worden. Eine interne Kommission soll zu dem Ergebnis gekommen sein, dass es kein konkretes Fehlverhalten des Managers gegeben habe. Zum Text

Was wichtig wird

AfD-Demo und Gegendemo in Berlin. Die Rechtspopulisten planen am Sonntag Reden ihrer Parteichefs Meuthen und Gauland vor dem Brandenburger Tor. Zuvor war bekannt geworden, dass die AfD ihren Anhängern 50 Euro für die Teilnahme in Aussicht stellen wollten. Wesentlich größeren Zulauf erwarten allerdings die Organisatoren der Gegenveranstaltungen, die unter anderem vor dem Reichstagsgebäude und in Friedrichshain stattfinden.

Präsidentenwahl in Kolumbien. Der Urnengang gilt als Stimmungstest für den Friedensprozess mit der ehemaligen Guerillaorganisation Farc. Wenn kein Kandidat mindestens 50 Prozent der Stimmen erhält, kommt es zur Stichwahl.

Champions League Finale in Kiew. Real Madrid könnte dort den dritten Titelgewinn in Folge holen. Gegen den spanischen Rekordmeister tritt der FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp an. Vor 13 Jahren hat Liverpool das Finale zum letzten Mal gewonnen. Anpfiff ist am Samstag um 20.45 Uhr.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Heidi ist der Häuptling im Macho-Dorf. Die GNTM-Siegerin 2018 steht fest. Vor allem aber zeigt die Finalshow: Dieser Abgrund an Menschenfeindlichkeit gehört abgeschafft. TV-Kritik von Carolin Gasteiger

Ein Land, das Schulschwänzer jagt, kann nur sicher sein. In Bayern haben Beamte mehrere Familien aufgegriffen, die mit ihren Kindern vorzeitig in den Urlaub aufbrachen. Haben Polizisten denn nichts Wichtigeres zu tun? Kommentar von Martin Wittmann

Die Show des Predigers. Bischof Michael Curry aus Amerika verblüfft bei der Hochzeit von Harry und Meghan mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für die Wiederentdeckung der Liebe. Er nutzt den Auftritt seines Lebens für eine großartige Rede. Von Thomas Hummel

"Ich fühle mich alleingelassen." Für Hasnain Kazim, Journalist und Sohn indisch-pakistanischer Eltern, ist es Alltag, Hassmails zu bekommen. In einem Buch beschreibt der Journalist nun, was er Menschen antwortet, die ihn mit einer Ratte gleichsetzen. Interview von Jakob Biazza

Arme Menschen sind oft hilfsbereiter als reiche. Psychologen haben gezeigt, dass Menschen mit geringem sozialen Status anderen eher helfen und einfühlsamer sind. Von Sebastian Herrmann

Sagt Verabredungen ehrlich ab! Freunde treffen ist toll - aber nicht, wenn man es nur aus Pflichtgefühl tut. Von Mercedes Lauenstein

Flieht, solange ihr könnt! Als Profisportlerin ist es Andrea Petkovic gewohnt, ihren Körper der Selbstoptimierung zu unterwerfen. Doch neuerdings scheinen immer mehr Nicht-Sportler besessen davon, möglichst gesund und spaßfrei zu leben. Warum nur? Von Andrea Petkovic

Frühstücksflocke

Die Playlist von Raumfahrer Alexander Gerst. Wenn er in zwei Wochen zur ISS fliegt, will Gerst auf musikalische Raumfahrt-Klassiker wie "Rocket Man" oder "Life on Mars" verzichten. Stattdessen will "Astro-Alex" lieber "Heute hier, morgen dort" von Hannes Wader oder "Astronaut" von Sido und Andreas Bourani hören. Auf den ersten Platz stellt er die Musik der TV-Zeichentrickserie "Captain Future". Zur Meldung