12. Februar 2018, 17:57 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

Der Tag kompakt

EXKLUSIV Lebensmittelkontrolleure finden Mäusekot und Verbraucher erfahren nichts. Kontrolleure haben Bäcker und Metzger in Bayern überprüft, die mit Hygienemängeln aufgefallen waren. In jedem zweiten Betrieb sind sie erneut fündig geworden. Statt die Öffentlichkeit zu informieren, verschwinden die Ergebnisse im Archiv des entsprechenden Landesamts. Ein Transparenz-Paragraf sollte das eigentlich verhindern, schreibt Katrin Langhans.

Merkels Forderung nach Erneuerung der CDU stößt auf Zu- und Widerspruch. Die Ankündigung der Kanzlerin und CDU-Chefin, mit einer "neuen Mannschaft" regieren zu wollen, wird in der Partei unterschiedlich bewertet. Hessens Ministerpräsident Bouffier begrüßt den Schritt. Ein Bundestagsabgeordneter will hingegen "schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell aufstellen". Die Kanzlerin handelt verantwortungsbewusst, kommentiert Heribert Prantl.

Türkische Justiz ermittelt gegen neue Chefin der Oppositionspartei HDP. Die Behörden beschuldigen Pervin Buldan der "Terrorpropaganda". Ähnliche Vorwürfe werden gegen den Schauspieler und HDP-Abgeordneten Sirri Süreyya Önder erhoben. Beide hatten bei einem Parteitag am Sonntag die Militäroperation gegen die kurdische YPG in Nordwestsyrien scharf kritisiert. Zu den Hintergründen

Biathletin Dahlmeier gewinnt Gold in der Verfolgung. Nach ihrem Olympiasieg im Sprint gewinnt die 24-Jährige auch das Verfolgungsrennen in Pyeongchang. In einem spannenden Duell setzt sie sich gegen die Slowakin Kuzmina durch. Ein Sieg in Sprint und Verfolgung bei Olympischen Spielen ist bisher noch keiner Biathletin gelungen, berichtet Saskia Aleythe.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Roman wurde im Internat der Regensburger Domspatzen vergewaltigt. Im Gespräch erzählt er, was das bis heute mit ihm macht. Interview von Josef Wirnshofer

Menschen müssen aufhören, ihren Augen zu trauen. Eine App ermöglicht es Laien, Gesichter von Prominenten in Hardcore-Pornos zu montieren. Das erschreckend perfekte Ergebnis erschüttert die Glaubwürdigkeit von Bildern und Videos. Von Bernd Graff

"Wir wollten uns nicht verstecken." Heiko Hauger und Marius R. Kramer studierten katholische Theologie, als sie sich kennen- und lieben lernten. Ein Gespräch über den radikalen Neuanfang für die Liebe. Interview von Angela Stoll

SZ-Leser diskutieren​

Kann neues Personal Schwung in die Groko bringen? Nicht, wenn Merkel Kanzlerin bleibt, finden die meisten Leser. Freddy.w würde trotzdem "eine Kombination aus erfahrenen und jüngeren Politikern, auch im Kabinett, begrüßen". Earthbird stimmt zu: "Schwung sollten die Nachwuchspolitiker allerdings in die Politik einbringen, indem sie öffentlich wahrnehmbar die Zukunftsthemen besetzen." Werano findet, auch das reicht nicht. Für einen echten Neuanfang in der Politik "müsste das System umgekrempelt werden". Diskutieren Sie mit uns.