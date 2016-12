27. Dezember 2016, 17:36 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige











Was heute wichtig ist - und was Sie auf SZ.de besonders interessiert hat.

Von Tobias Dirr

Was wichtig ist

Luxemburg schließt wichtiges Steuerschlupfloch. Dabei geht es um Geldgeschäfte, die verschiedene Firmen eines Konzerns miteinander tätigen. Diese internen Finanzdienstleistungen sollen in Luxemburg künftig höher besteuert werden, wenn sie zu Gewinnen führen. Zu den Hintergründen

Obdachloser angezündet - Tatverdächtige stellen sich. Die sieben jungen Männer aus Syrien und Libyen werden von der Mordkommission vernommen. Sie sollen einen schlafenden Mann in einer Berliner U-Bahn-Station in Brand gesetzt haben. Die Polizei hatte am Montag Fahndungsbilder und ein Video veröffentlicht. Mehr dazu

Dreyer will ältere Hartz-IV-Empfänger schonen. Nach dem Willen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin sollen ältere Menschen mehr Erspartes behalten dürfen, wenn sie arbeitslos werden. Man könne 60-Jährige nicht mit 20-Jährigen gleichstellen, sagte sie. Derzeit beträgt das Schonvermögen 10 000 Euro, unabhängig von den geleisteten Arbeitsjahren. Zu den Einzelheiten

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Facebook setzt auf Floskeln statt Verantwortung. Auf Enthüllungen des SZ-Magazins über traumatisierende Arbeitsbedingungen der Lösch-Teams reagiert Facebook mit nichtssagenden Beschwichtigungen. Anwälte sprechen bereits von einem "angeordneten Rechtsbruch". Von Till Krause und Hannes Grassegger

Gute Kämpfer, böse Kämpfer. Eine dänische Studentin zieht mit kurdischen Milizen in den Krieg gegen den IS. Nun sitzt sie in Kopenhagen in Untersuchungshaft, obwohl Dänemark die Peschmerga unterstützt. Von Dunja Ramadan

Gefährliches Tempo bei Medikamententests. Sind die Lehren aus dem Contergan-Debakel vergessen? In den USA sollen Medikamente künftig schneller auf den Markt kommen - zulasten gründlicher Studien. Von Kathrin Zinkant

SZ-Leser diskutieren

Wie sollte der Staat mit "Gefährdern" umgehen? "Rechtsstaatlich", schreibt autocrator. "Was der Innenminister da betreibt, ist ein sehr gefährliches Spiel mit den Grundsätzen unserer Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Grundrechten (Aushebelung der Unschuldsvermutung)." Poetnix fordert eine "engmaschige" Überwachung, indem "Auslands- und eigene Geheimdienste auf das Heimatumfeld dieser Gefährder" angesetzt werden sollen, "um gegebenenfalls terroristische Weiterungen besser und schneller zu erkennen". Diskutieren Sie mit uns.