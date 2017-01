12. Januar 2017, 17:48 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist - und was Sie auf SZ.de besonders interessiert hat.

Von Lea Kramer

Der Tag kompakt

EXKLUSIV Schäuble verspricht Steuersenkungen. Angesichts eines hohen Etatüberschusses kündigt der Bundesfinanzminister an, Haushalte und Wirtschaft um 15 Milliarden Euro jährlich zu entlasten. Dies sei "möglich und notwendig", so Schäuble. Dazu sollen sowohl Lohn- und Einkommensteuer als auch Unternehmensteuer umgebaut werden. Zum Artikel von Cerstin Gammelin

Russland weist zurück, Material über Trump gesammelt zu haben. "Das ist eine absolute Erfindung, eine Ente, Pulp Fiction", sagt Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Dabei gehört das Sammeln von kompromittierendem Material zum Standardrepertoire russischer Geheimdienste. Die jüngsten Vorwürfe könnten auch jene abschrecken, die dem gewählten US-Präsidenten bislang alles verziehen, kommentiert Stefan Kornelius. Doch wer ist der Geheimagent, der das Dossier über ihn zusammengestellt haben soll? Zum Porträt

Machtkampf in Warschau eskaliert. Seit Mitte Dezember besetzen einige Abgeordnete den Plenarsaal des polnischen Parlaments. Der Grund: Es gibt Indizien dafür, dass die Regierung den Haushalt 2017 mit einer Fälschung des Sitzungsprotokolls beschlossen hat. Mehr dazu von Florian Hassel aus Warschau

Akzeptanz gegenüber Homosexuellen ist in Deutschland hoch - außer in der eigenen Familie. Das legt das Ergebnis einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nahe. Daraus geht hervor, dass etwa 80 Prozent der Deutschen für die "Ehe für alle" sind. Dennoch empfänden es 40 Prozent der Befragten als unangenehm, wenn sie erfahren würden, dass das eigene Kind lesbisch oder schwul ist. Zu den Einzelheiten

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Fünf Gründe, warum Michelle Obama als First Lady fehlen wird. Wie Michelle Obama im Wahlkampf Donald Trump die Grenzen aufgezeigt hat - und welcher Satz von ihr in Erinnerung bleiben wird. Von Johanna Bruckner

Die Freiheitsstatue Deutschlands. Hamburg feiert mit der Elbphilharmonie seine neue Kathedrale der Musik. Viele Menschen sehen in ihr schon jetzt wesentlich mehr: ein neues Tor zu einer Welt, die gerade eine andere wird. Kommentar von Andrian Kreye

Löws neues grünes Spielfeld. Der Bundestrainer fährt für die Grünen zur Wahl des Bundespräsidenten. Aber was ist eigentlich seine politische Botschaft? Von Josef Kelnberger

SZ-Leser diskutieren

Was bedeutet das Geheim-Dossier für Trump und die Republikaner? "Hier sitzt Trump in der Klemme", schreibt nenntmichishamel. "Wann immer er eine russlandfreund-liche Entscheidung trifft, wird der Verdacht im Raum stehen, dass er erpressbar sein könnte." Jo sieht das alles als "klugen Schachzug" Trumps: "Wenn die Vorwürfe nicht stimmen, ist das Ganze bedeutungslos. Seine Kritiker stehen dumm da, Trump ist der Gewinner. Wenn aber die Vorwürfe stimmen, hat Russland nichts mehr groß in der Hand. Problem gelöst, Trump ist der Gewinner." Diskutieren Sie mit uns.