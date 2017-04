18. April 2017, 17:44 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Der Tag kompakt

Theresa May kündigt Neuwahlen für 8. Juni an. Die britische Premierministerin begründete den Schritt damit, dass das Parlament uneinig über den geplanten EU-Austritt sei. Am Mittwoch soll es über den geplanten Schritt abstimmen. Vom Brexit gebe es indessen kein Zurück, erklärte May weiter. Zu den Details

EU fordert von Ankara Überprüfung der Vorwürfe zum Referendum. Die EU-Kommission reagiert damit auf die Vorwürfe, dass es bei der Abstimmung über Präsident Erdoğans Verfassungsreform Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Auch die türkische Oppositionspartei CHP hat offiziell die Annullierung des Referendums beantragt. Die Einzelheiten

Offenbar Terroranschlag in Frankreich vereitelt. Französische Behörden haben zwei mutmaßliche Extremisten in Marseille festgenommen. Die in Frankreich geborenen Männer hätten geplant, in den kommenden Tagen einen Anschlag im Land zu verüben, sagte Innenminister Fekl. Mehr Informationen

Anzeige

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Bastian, der Bessermacher. Seit Bastian Schweinsteiger in Chicago spielt, holte der notorisch erfolglose Klub sieben Punkte aus drei Spielen. Von Jürgen Schmieder

Tiere auf Irrfahrt durchs Mittelmeer. Der Überseehandel mit lebenden Rindern floriert. Doch das lukrative Geschäft hat eine dunkle Seite. Von Silvia Liebrich und Oda Lambrecht

Was verdient eine Förderschullehrerin? Laura bekommt 2800 Netto, liebt ihren Job und ihre Klasse - wurde von einer Schülerin aber auch schon mit einem Messer angegriffen. Von Nadja Schlüter

SZ-Leser diskutieren

Neuwahl in Großbritannien - neue Chance für die Briten? Gleichstellungsbeauftragter sieht es positiv: "Jede Wahl ist eine Chance zur politischen Partizipation und ein Fest der Demokratie." Earthbird hingegen bewertet die Lage eher negativ: "Die Briten sind in einer wenig beneidenswerten Lage. Labour ist gespalten wie die britische Gesellschaft." Er glaubt, dass trotz Neuwahl "alles für May und ihren Kurs der Selbstzerstörung Großbritanniens" spreche. Diskutieren Sie mit uns.