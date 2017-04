24. April 2017, 17:47 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Der Tag kompakt

Horst Seehofer tritt wieder an. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende will doch über 2018 hinaus im Amt bleiben. CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Herbst soll Bayerns Innenminister Joachim Herrmann werden. Die Partei würde ihn bei einem Wahlerfolg gerne als neuen Innenminister ins Bundeskabinett schicken. Mehr Infos. Für Markus Söder bleibt die Rolle als ewiger Prinz Charles der bayerischen Politik, kommentiert Sebastian Beck.

Erleichterung über Wahlausgang in Frankreich. Politiker in Brüssel und Berlin werten Macrons Erfolg in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl als Sieg der EU. Zu den Reaktionen. Warum sich der Pro-Europäer vor der Stichwahl gegen die rechtsextreme Le Pen nicht zu sicher sein sollte, analysiert Lilith Volkert. Leila al-Serori hat die Vorzeigestadt des Front National besucht. Diese Grafiken zeigen, welche Bevölkerungsgruppen für Macron beziehungsweise für Le Pen gestimmt haben.

Loveparade-Katastrophe muss doch vor Gericht verhandelt werden. Fast sieben Jahre nach der tödlichen Massenpanik in Duisburg wird der Fall jetzt juristisch aufgearbeitet. Opferanwälte sprechen von einer "Ohrfeige für die Richter am Landgericht", die das Verfahren einstellen wollten. Mehr Infos von Benedikt Peters

Medien: FC Bayern interessiert sich für Alexis Sánchez. Der Arsenal-Profi könnte die Offensive beleben und notfalls Robert Lewandowski ersetzen. Als Nachfolger für Philipp Lahm auf der Position des rechten Außenverteidigers beobachten die Münchner angeblich außerdem Kyle Walker von Tottenham Hotspur. Zur Nachricht

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Habt Euch wieder lieb! Die Wiener "Tatort"-Kommissare stoßen in "Wehrlos" auf Abgründe in den eigenen Reihen. Erbitterten Streit können sie sich da nicht erlauben. Von Paul Katzenberger

Blöd jetzt für Diebe. Weil in Schweden alles mit Karte oder Smartphone bezahlt wird und kaum noch jemand Bares dabeihat, kommen Bettler in Bedrängnis. Verbrecher aber auch. Von Silke Bigalke

Die Magie des Lionel Messi. 15 Sekunden vor Schluss trifft Lionel Messi zum 3:2 für Barcelona in Madrid. Es ist sein 500. Pflichtspieltor. Wenn der Clásico in Spanien nicht so bitterernst wäre, müsste man von Kitsch sprechen. Von Thomas Hummel

SZ-Leser diskutieren

Seehofer und Herrmann - eine gute Aufstellung der CSU? Der Europäer hätte sich jüngere Kandidaten gewünscht: "Jetzt wäre es an der Zeit gewesen, den Stab anderen zu überlassen und guten Nachwuchs zu präsentieren. Ein modernes Bayern braucht innovative und junge Köpfe." Schnolfi hingegen glaubt, dass die CSU gerade "die alten Zöpfe braucht, sonst laufen ihr die Wähler weg". Bischofsbrot findet, die Entscheidung könne sich "allemal sehen lassen" - trotzdem sei sie eher bequem als vorausschauend: "Besser wäre Söder neben Seehofer gewesen. Söder gehört in der CSU die Zukunft, da führt kaum ein Weg dran vorbei." Herrmann findet er "substantiell meist enttäuschend". Diskutieren Sie mit uns.