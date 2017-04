25. April 2017, 17:39 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Tobias Dirr

Der Tag kompakt

Netanjahu lässt Treffen mit Gabriel platzen. Offenbar hat ein Termin des deutschen Außenministers mit zwei Nichtregierungsorganisationen Israels Ministerpräsidenten verärgert. Beide Gruppen treten für eine Versöhnung mit den Palästinensern ein und kritisieren den israelischen Siedlungsbau. Mehr dazu

Russische Hacker haben es wohl auf Macron abgesehen. Über Phishing-Webseiten sollten Informationen des französischen Präsidentschaftskandidaten erbeutet werden. Es handelt sich um dieselbe Gruppe, die für Hacking-Angriffe auf US-Demokraten und den Bundestag verantwortlich ist. Es ist unklar, ob der Angriff erfolgreich war. Von Hakan Tanriverdi

Jahresgutachten zur Integration vorgelegt. Es bilanziert die Flüchtlings- und Integrationspolitik in Deutschland und Europa. Der Sachverständigenrat der Stiftungen für Integration rät zu mehr Arbeitsteilung: Einige EU-Länder sollten die Asylverfahren leiten, andere die Flüchtlinge aufnehmen. Von Bernd Kastner

Anzeige

Türkische Jets greifen Kurden in Syrien und im Irak an. Mehr als 20 Menschen sollen bei den Luftangriffen getötet worden sein. Ankara gibt als Ziel der Attacken die "Zerstörung von Terrornestern" an. Doch es sollen auch Verbündete ums Leben gekommen sein. Zu den Einzelheiten

Geberkonferenz für Jemen beginnt in Genf. Knapp 1,9 Milliarden Euro soll die Weltgemeinschaft für das Bürgerkriegsland spenden. Das Geld wird dringend gebraucht. Deutschland will seine Unterstützung erhöhen. Zum Text

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Er fragt - zu kritisch, zu hartnäckig. Was anderswo als gute journalistische Arbeit gilt, bringt ORF-Moderator Armin Wolf bei seinem Sender in Schwierigkeiten. Von Cathrin Kahlweit

Fünf Punkte, in denen die Kriminalstatistik oft missverstanden wird. Die Zahl der straffälligen Flüchtlinge ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, besagt die Kriminalstatistik. Doch die Zahlen bieten Raum für falsche Interpretationen. Von Kerstin Lottritz

"Satiriker analysieren Trump besser als die klassischen Nachrichten." Kann - und soll - der amerikanische Journalismus von Late-Night-Stars wie Trevor Noah lernen? Ein Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin Sophia McClennen. Interview von Kathleen Hildebrand

SZ-Leser diskutieren

Ivanka Trump in Berlin - ein guter Zug von Merkel? Eroland zweifelt an der Kompetenz von Ivanka Trump und glaubt, Merkels Einladung sei ein "raffinierter Schachzug, wenn sich zeigt, dass sie auf der politischen Bühne überfordert ist". Gracco hält die Einladung eher für eine Anbiederung an Donald Trump und eine gewisse Legitimierung seiner "Familiendynastie". Wolfgang Wurtz hingegen hält die First Daughter in politischen Dingen für "vernünftig, maßvoll und sozial engagiert". Als Donald Trumps Vertraute sei sie damit ein "ein Glücksfall für die US-Politik und es ist sinnvoll, sie für deutsche und europäische Belange zu interessieren". Diskutieren Sie mit uns.