15. Februar 2017, 07:54 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Nahost-Konflikt: Die USA bestehen nicht länger auf einer Zwei-Staaten-Lösung. Das Weiße Haus werde die Bedingungen für einen möglichen Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern nicht länger vorgeben, sagt ein ranghoher Vertreter der US-Regierung. Heute kommt der israelische Ministerpräsident Netanjahu zu seinem ersten Treffen mit Trump in Washington zusammen. Mehr dazu

Trump fordert von Russland die Rückgabe der Krim. Der Sprecher des US-Präsidenten sagt, dass Trump von Moskau auch eine Deeskalation der Gewalt in der Ukraine verlange. Die New York Times berichtet nach dem erzwungenen Rücktritt von Trumps Sicherheitsberater Flynn von weiteren Kontakten zwischen Trump-Unterstützern und russischen Geheimdienstlern im Jahr vor der US-Wahl. Lesen Sie hier mehr.

Südkorea meldet Mord an Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. "Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong Nam ist", sagt ein Ministeriumssprecher in Seoul. Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstchefs soll der 45-Jährige bereits am Montag am Flughafen von Kuala Lumpur einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sein. Zu den Einzelheiten

Journalisten in der Dominikanischen Republik während Live-Sendung erschossen. Der Moderator einer beliebten Radio-Nachrichtensendung wird im Studio getötet, sein Kollege stirbt im Büro daneben, eine weitere Person wird verletzt. Drei Männer werden im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen festgenommen. Ihr Motiv ist noch unklar. Zur Nachricht

Toter bei Krankenhausbrand im Landkreis Lindau. Insgesamt wurden sieben Menschen bei dem Brand im bayerischen Lindenberg verletzt, vier davon schwer. Die Ursache ist bislang nicht geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Informationen

Champions League: Aubameyang schießt beim Elfmeter den Torwart an. Im Spiel gegen Benfica Lissabon unterliegt der BVB mit 0:1. Stürmer Aubameyang vergibt Riesenchancen. Zum Spielbericht

Was wichtig wird

Nato erwartet neuen US-Verteidigungsminister in Brüssel. James Mattis wird heute in Brüssel zum ersten Mal bei einem Nato-Treffen erwartet. Thema der zweitägigen Gespräche soll unter anderem die Entwicklung der Verteidigungsausgaben in den EU-Mitgliedstaaten sein. Die USA fordern von Ländern wie Deutschland seit Langem deutlich mehr Anstrengungen.

EU-Parlament stimmt über das Ceta-Handelsabkommen ab. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten mehrheitlich dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada zustimmen. Die Teile des Vertrags, die nicht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, werden damit voraussichtlich von April an vorläufig gelten.

Kabinett bringt Rentenangleichung in Ost und West auf den Weg. Ein entsprechendes Gesetz von Bundesarbeitsministerin Nahles soll dafür heute im Bundeskabinett beschlossen werden. Geplant ist außerdem, dass künftige Erwerbsminderungsrentner höhere Bezüge bekommen.

Frühstücksflocke

Zu Unrecht geblitzt: Köln muss Autofahrern Bußgelder zurückzahlen. Der Kölner Stadtrat hat beschlossen, Hunderttausenden Autofahrern Bußgelder zurückzuzahlen. Ursache für die als Blitzer-Posse bekannt gewordene Panne war ein nicht richtig ausgeschildertes Tempolimit auf der A3 am Kreuz Heumar. An einer Stelle, an der statt 80 Kilometer in der Stunde 60 gelten sollte, war 2016 hunderttausendfach geblitzt worden. Die Stadt geht nun davon aus, in bis zu 285 000 Fällen Entschädigung leisten zu müssen. Die Details