28. April 2017, 07:52 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Deniz Aykanat

Was wichtig ist

Trump hält Eskalation im Streit mit Nordkorea für möglich. Es bestehe die Möglichkeit, "dass wir am Ende einen großen, großen Konflikt mit Nordkorea haben", erklärt der US-Präsident. Er könne Machthaber Kim Jong-un nicht einschätzen. Zuvor hatte der amerikanische Außenminister Tillerson erklärt, dass China seinem einstigen Verbündeten Nordkorea mit Sanktionen gedroht habe. Mehr dazu

Netanjahu keilt gegen Gabriel: "Äußerst instinktlos". Bei Gabriels Besuch in Israel hatte Premier Netanjahu ein Treffen platzen lassen, nachdem sich der deutsche Außenminister mit Menschenrechtsorganisationen verabredet hatte. In einem Interview sagt Netanjahu, er habe den diplomatischen Eklat auszuräumen versucht - doch Gabriel habe ein Telefonat verweigert. Die deutsche Seite widerspricht. Zur Nachricht

Bürger stürmen mazedonisches Parlament. Der langjährige Regierungschef Gruevski will die Macht nicht abgeben, obwohl er abgewählt wurde. Nun erhält er gewaltsame Unterstützung durch seine Anhänger. Zu den Details

Anzeige

United Airlines zahlt Passagier nach grober Behandlung Entschädigung. Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat sich mit dem Passagier geeinigt, der gewaltsam aus einer überbuchten Maschine gebracht worden war. Der Mann erhält eine Entschädigung in nicht genannter Höhe. Sein Anwalt lobt nun die Airline. Mehr dazu

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Was wichtig wird

Urteil im Verfahren gegen Dresdner Wissenschaftler Kailitz erwartet. Die NPD klagt gegen den Politikwissenschaftler, weil dieser in einem Artikel geschrieben hatte, die Partei plane "rassistisch motivierte Staatsverbrechen." Der ursprünglich zuständige Richter, Jens Maier, hatte gegen den Wissenschaftler geurteilt. Er ist in der AfD aktiv und steht im Verdacht, aus politischer Motivation heraus gehandelt zu haben. Antonie Rietzschel erklärt die Hintergründe.

Papst Franziskus besucht erstmals Ägypten. Drei Wochen nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen reist Papst Franziskus nach Ägypten. Bei seinem zweitägigen Besuch trifft er Staatspräsident al-Sisi, den Großimam al-Tayyeb und den koptischen Papst Tawadros II. Mit seinem Besuch will Franziskus die Christen im Nahen Osten ermutigen und zu Dialog und Versöhnung in Ägypten aufrufen. Mehr dazu von Paul-Anton Krüger

Parlament Montenegros beschließt Nato-Beitritt. Nach grünem Licht aus den USA beschließt die Volksvertretung, 29. Nato-Mitglied zu werden. Obwohl die Opposition sich dagegen auflehnt, wird eine klare Mehrheit erwartet. Die Sondersitzung findet in der historischen Hauptstadt Cetinje statt.

Frühstücksflocke

Bumm, Bumm, k.o. Wladimir Klitschko kämpft am Samstag in London gegen Weltmeister Anthony Joshua. Den Buchmachern zufolge ist Klitschko bei diesem Kampf der Außenseiter. Von Mike Tyson wurde der 41-jährige Ukrainer einst als "Champion der Zukunft" geadelt - und blieb elf Jahre lang unbesiegt. Doch sein Boxstil hatte auch Tücken. Seine Karriere in Bildern von Saskia Aleythe