1. März 2017, 07:20 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Dominik Fürst

Was wichtig ist

Trump fordert Einwanderungsreform vom Kongress. In seiner ersten Rede im Abgeordnetenhaus wiederholt der US-Präsident zentrale Wahlkampfversprechen. Nun beginne ein "neues Kapitel amerikanischer Größe", sagt Trump. Wer künftig in die USA einwandern wolle, müsse sich selbst finanziell versorgen können. Matthias Kolb analysiert die Rede.

EXKLUSIV Europarat sieht Türkei auf dem Weg in die Autokratie. Das Gremium warnt vor einem "dramatischen Rückschritt der demokratischen Ordnung" und fordert, das Referendum über die neue Verfassung zu verschieben. In Berlin und anderen deutschen Großstädten demonstrieren zahlreiche Menschen für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel.

DFB-Pokal-Spiel in Lotte fällt aus. Starker Schneefall und ein katastrophaler Rasen führen zu einem kuriosen Abend in Westfalen. Für das Viertelfinale zwischen dem Drittligisten und Borussia Dortmund muss nun ein neuer Termin gefunden werden. Eintracht Frankfurt zieht nach einem 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld indes bereits ins Halbfinale ein. Mehr dazu

Anzeige

Was wichtig wird

Politischer Aschermittwoch leitet Bundestagswahlkampf ein. Zu den beiden größten Veranstaltungen der CSU in Passau und der SPD in Vilshofen werden insgesamt mehr als 9000 Gäste erwartet. Die SPD dürfte der CSU in diesem Jahr bei den Besucherzahlen den Rang ablaufen: Grund dafür ist die angekündigte Rede von Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Urteil im Teldafax-Strafprozess erwartet. Zwei Topmanager des früheren Billigstromanbieters müssen sich vor dem Bonner Landgericht wegen der Pleite des Unternehmens verantworten. Ihnen wird unter anderem Insolvenzverschleppung vorgeworfen. 500 000 Teldafax-Kunden wurden geschädigt.

UN-Menschenrechtsrat legt Aleppo-Bericht vor. Es geht darin um schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit im syrischen Bürgerkrieg. Eine Chronologie der Ereignisse finden Sie hier. Warum die Hoffnungen auf Frieden gering sind, erklärt Paul-Anton Krüger.

FC Bayern empfängt Schalke 04. Nach dem 8:0-Erfolg am Wochenende gegen den Hamburger SV gehen die Münchner als großer Favorit ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Holger Badstuber reist zum Treffen mit seinem Ex-Verein als Abwehrchef an. Ob der HSV die Klatsche bereits verdaut hat, wird sich im zweiten Spiel des Abends gegen Borussia Mönchengladbach zeigen. Mehr dazu

Frühstücksflocke

Als erste deutsche Frau ins All: Für den Wettbewerb "Die Astronautin" haben sich mehr als 400 Frauen beworben. Zwei von ihnen werden, nachdem sie die Tests der Europäischen Raumfahrtbehörde bestanden haben, für eine Astronauten-Ausbildung ausgewählt. Heute werden in Bremen die Finalistinnen der "Mission 2020" vorgestellt. Bislang sind elf Deutsche ins All gereist - alle waren Männer. Die erste deutsche Frau im Weltraum soll für die Wissenschaft forschen, aber auch eine Vorbildrolle übernehmen. Mehr zum Thema lesen Sie hier