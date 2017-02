18. Februar 2017, 10:11 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist und wird.

Von Tobias Dirr

Was wichtig ist

Merkel trifft auf US-Vizepräsident Pence. Das Treffen auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt. Nach den Reden wollen Merkel und Pence sich zu einem Gespräch hinter verschlossenen Türen treffen. Alle Entwicklungen können Sie hier live in unserem Blog und im Stream verfolgen.

EXKLUSIV IS spionierte gezielt Balkanroute aus, um seine Kämpfer zu schleusen. Das belegen die Aussagen von Bilal C. Er soll für die Drahzieher der Anschläge von Paris einen sicheren Weg nach Europa gesucht und den Terroristen Tipps zu Hotels, Fähren oder Gebetszeiten in Griechenland gegeben haben. Von Lena Kampf und Georg Mascolo

Weitere Festnahme nach Mord an Halbbruder von Kim Jong-un. Kim Jong-nam war vor ein paar Tagen bei einem Überfall am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet worden. Südkoreanischen Medien zufolge wurde er vergiftet. Jetzt hat die malaysische Polizei einen Nordkoreaner festgenommen. Drei Verdächtige sind bereits in Gewahrsam. Mehr dazu

Mehr Geld für Länder-Angestellte. Darauf einigten sich die Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitergebern. Rückwirkend zum 1. Januar gibt es zwei Prozent mehr Gehalt, zum 1. Januar 2018 dann 2,35 Prozent mehr. In den vergangenen Wochen hatten die Gewerkschaften deutschlandweit zu Streiks in Schulen, Kitas, Straßenmeistereien und Universitätskliniken aufgerufen. Zu den Details

50 000. Tor der Bundesligageschichte geschossen. Den historischen Treffer erzielte Karim Bellarabi für Bayer 04 Leverkusen. Seine Mannschaft gewann das Spiel gegen den FC Augsburg mit 3:1. Mit 30 Punkten steht das Team vorerst auf dem achten Rang. Zu den Einzelheiten

Was wichtig wird

Der türkische Ministerpräsident Yıldırım spricht in Oberhausen. Dort macht er Wahlkampf für das umstrittene Referendum zur Verfassungsreform. Staatschef Erdoğan strebt ein Präsidialsystem an, das ihm deutlich mehr Macht verleihen würde. Die Abstimmung ist am 16. April. Zwischen 1,1 und 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken leben in Deutschland.

Ecuador wählt neuen Präsidenten. Amtsinhaber Rafael Correa kann nicht mehr antreten. Der Spitzenkandidat der Konservativen, Guillermo Lasso, hat angekündigt, im Fall seines Wahlsiegs das Asyl des Wikileaks-Gründers Assange aufzuheben. Er lebt seit viereinhalb Jahren in der Botschaft des Landes in Großbritannien.

Verleihung des Goldenen Bären. Am Samstagabend gibt die Jury unter Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven die Gewinner der 67. Berlinale bekannt. Unter anderem kann sich der finnische Regisseur Aki Kaurismäki mit seinem Film "Die andere Seite der Hoffnung" erstmals Hoffung auf die Berlinale-Trophäe machen.

Frühstücksflocke

"Homer Simpson würde CSU wählen." Davon ist zumindest der bayerische Finanzminister Markus Söder überzeugt. Und um dieser Deutung Nachdruck zu verleihen, trat er auf der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim als ebenjene gelbe Zeichentrickfigur auf. Aber Söder wäre nicht Söder, wenn er es bei dieser Feststellung belassen würde. Nein, seine Verkleidung sei eine "Hommage an die normalen Menschen im Land". Zur Bildergalerie