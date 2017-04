26. April 2017, 08:00 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Demonstranten vor wenigen Tagen während der Anhörung des Bundesgerichts in San Francisco.









Von Deniz Aykanat

Was wichtig ist

Gericht kassiert den nächsten Trump-Erlass. Das Dekret zur Einwanderungspolitik drohte Städten, die nicht mit den Abschiebebehörden zusammenarbeiten, den Entzug von Bundesmitteln an. Erneut sind es handwerkliche Fehler, aber auch Äußerungen von Regierungsvertretern, die dazu beitragen, dass das Dekret ausgesetzt wird. Mehr dazu von Johannes Kuhn

USA bauen Raketenabwehr in Südkorea auf. Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel gehört zu den größten Krisenherden weltweit. Die USA haben nun mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems begonnen. Ein atomgetriebenes Raketen-U-Boot legte bereits in Südkorea an. Zur Nachricht

EXKLUSIV Abschiebung von Azubis empört Firmen. Viele Arbeitgeber sind verunsichert, ob sie geflüchtete junge Menschen einstellen sollen. Oft werden sie abgeschoben - womöglich gegen geltendes Recht. Von Thomas Öchsner

Netanjahu lässt Treffen mit Gabriel platzen. Der deutsche Außenminister plante ein Treffen mit regierungskritischen Friedensaktivisten, deshalb lud Premier Netanjahu Gabriel wieder aus. Stefan Braun berichtet aus Jerusalem. Viel zu lange hat die Bundesregierung zugesehen, wie Israel zu einem intoleranten Staat mutiert, schreibt Israel-Korrespondent Peter Münch im Kommentar.

Was wichtig wird

BGH verkündet Urteil: Dürfen Polizisten Durchsuchungen vortäuschen? Ermittler führen regelmäßig Kontrollen durch, um Kriminelle zu überführen. Aber ist das rechtens? Im konkreten Fall hatten Verkehrspolizisten einen Kokain-Kurier angehalten und sein Auto ohne richterlichen Beschluss gefilzt.

FC Bayern trifft im Pokal-Halbfinale auf Dortmund. Bei den Münchnern droht für die Partie, Anpfiff 20.45 Uhr, der Ausfall von David Alaba. Die zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Hummels, Boateng und Martínez stehen laut Trainer Ancelotti aber zur Verfügung. Der BVB bangt um Sokratis. Die Details

Frühstücksflocke

Die Schönheitsmaske des Grauens. Das "Museum of Failure" im schwedischen Helsingborg zeigt ab Juni gescheiterte Produkte. Vom gruseligen Pflegeartikel über das Trump-Brettspiel bis zum Parfum von Harley Davidson ist einiges geboten. Die imposantesten Objekte können Sie bereits in dieser Bildergalerie sehen.