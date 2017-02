27. Februar 2017, 07:32 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Dominik Fürst

Was wichtig ist

"Moonlight" gewinnt Oscar als bester Film. Bei der 89. Verleihung der Academy Awards geht die wichtigste Trophäe an das Drama von Regisseur Barry Jenkins. Zuvor haben Warren Beatty und Faye Dunaway fälschlicherweise "La La Land" als Sieger verkündet - es war der Fauxpas des Abends. Der Musical-Film mit Emma Stone und Ryan Gosling gewinnt immerhin sechs andere Oscars. Alles zu den Oscars

EXKLUSIV CSU: Schulz' Erfolg ist kein Strohfeuer. Die guten SPD-Umfragewerte machen die Union nervös. Bayerns Finanzminister Markus Söder ermahnt Angela Merkel, sie müsse den Sozialdemokraten mehr entgegensetzen, als nur Erreichtes zu verteidigen. Nico Fried, Christoph Hickmann und Wolfgang Wittl erklären die Hintergründe.

EXKLUSIV Bei deutschen Beamten herrscht eine große Einkommenskluft. Je nach Bundesland verdienen Lehrer, Polizisten und Straßenmeister unterschiedlich viel: Ihr Gehalt kann im Extremfall um mehrere tausend Euro jährlich von dem ihrer Kollegen abweichen. Am wenigsten wird in Berlin bezahlt, schreibt Thomas Öchsner.

Anzeige

EXKLUSIV Die "Gelben Engel" fühlen sich ausgebeutet. Ohne Hunderte private Abschleppfirmen würde die Pannenhilfe des ADAC zusammenbrechen. Viele fürchten nun jedoch um ihre Existenz - weil der Autoklub neue Regeln plant. Die privaten Abschleppfirmen sprechen von einem Knebelvertrag. Von Uwe Ritzer

VfL Wolfsburg trennt sich von Ismaël. Die Niederlage gegen Bremen am Freitagabend hat den Fußball-Bundesligisten noch tiefer in den Abstiegskampf gestürzt. Der Verein reagiert mit der zweiten Trainerentlassung in dieser Saison. Favorit auf die Nachfolge scheint Bruno Labbadia zu sein, schreibt Jörg Marwedel.

Was wichtig wird

Sigmar Gabriel besucht Österreich und Italien. Bei den Treffen des Außenministers mit seinen Kollegen Sebastian Kurz und Angelino Alfano geht es um die Zukunft der Europäischen Union und die Migrationskrise. Selten zuvor hätten so viele Fliehkräfte gleichzeitig an der EU gezerrt, sagte Gabriel im Vorfeld. Worüber die EU derzeit diskutiert

Urteil im Mordprozess gegen zwei Raser in Berlin erwartet. Die beiden Angeklagten verursachten bei einem illegalen Autorennen Anfang Februar einen schweren Unfall. Einer der beiden rammte mit 160 Kilometern pro Stunde einen Jeep, dessen 69-jähriger Fahrer starb. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Gefängnisstrafe. Mehr dazu

Frühstücksflocke

Wie kommt ein rosa Hase ins Badezimmer? Ein Augsburger hat am Wochenende einen fremden, offenbar stark alkoholisierten Mann im Hasenkostüm in seiner Wohnung entdeckt. Versuche, ihn im Badezimmer einzusperren, scheiterten: Der Mann im Tierkostüm schlug die Tür ein und jagte den Augsburger gar aus seiner Wohnung. Als die Polizei eintraf, war der rosa Hase dann verschwunden, wie die Augsburger Allgemeine berichtet. Die Beamten fanden ihn wenig später in seiner eigenen Wohnung - im Bett liegend.