31. Dezember 2016, 09:55 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Merkel spricht Deutschen Mut zu. In ihrer Neujahrsansprache sagt die Bundeskanzlerin, 2016 sei ein Jahr schwerer Prüfungen gewesen, gerade angesichts der Bedrohung durch islamistischen Terror. Dennoch sollten die Deutschen ihre Zuversicht nicht verlieren. Heute Abend wird die Rede im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Der Appell der Kanzlerin

Trump lobt Putin für Reaktion auf US-Sanktionen. Der russische Präsident verzichtet auf schnelle Gegenmaßnahmen auf die von US-Präsident Obama erlassenen Sanktionen. Der künftige US-Präsident Trump nennt das einen "großartigen Schachzug" und findet auch für Putin persönlich anerkennende Worte. Mehr zu Trumps aktueller Kurzbotschaft

EXKLUSIV Tanken als Glücksspiel. Im Kampf gegen hohe Spritpreise hat das Kartellamt deutsche Tankstellen zu Transparenz verpflichtet. Drei Jahre danach ist die Bilanz für Autofahrer ernüchternd - aber einen klaren Gewinner gibt es. Caspar Busse mit den Details

Österreich will Allianz gegen deutsche Pkw-Maut schmieden. Wien sieht Ausländer bei der geplanten deutschen Straßenabgabe benachteiligt und will dagegen mobil machen. Der dortige Verkehrsminister plant ein Treffen mit Anrainerstaaten - ohne deutsche Beteiligung. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Skispringen in Garmisch beginnt. Die Skisprung-Welt schaut an diesem Wochenende nach Garmisch-Partenkirchen, wo der zweite Wettkampf der Vierschanzentournee stattfindet. Das erste Springen am Freitag in Oberstdorf gewann der Österreicher Stefan Kraft. Volker Kreisl über den Beginn des Wettbewerbs

Papst Franziskus hält Neujahrsgottesdienst. Das Oberhaupt der katholischen Kirche ruft am Neujahrstag traditionell zu Frieden in der Welt auf. An der feierlichen Messe in Rom werden in diesem Jahr unter anderem Sternsinger aus Trier teilnehmen. Sie beginnt um 10 Uhr.

Guterres tritt Amt als UN-Generalsekretär an. Der 67-jährige Portugiese folgt am Sonntag auf den langjährigen UN-Chef Ban Ki-moon. Bei seiner Vereidigung vor drei Wochen kündigte er an, die Vereinten Nationen reformieren zu wollen. Mehr über den Mann, der den UN neues Leben einhauchen könnte

Frühstücksflocke

Venedig liegt auf dem Trockenen. Wer in die Lagunenstadt reist, muss manchmal auf die dort allgegenwärtigen Gummistiefel zurückgreifen, um nicht mit nassen Füßen zu enden. Denn die Kanäle laufen gern mal über. Derzeit sieht es dort allerdings ganz anders aus: Der Wasserstand liegt 70 Zentimeter unter dem Meeresspiegel. Gondeln bleiben am Ufer, Vaporetti müssen auf den Canale Grande ausweichen. Ein Eindruck davon in unseren Bildern des Tages