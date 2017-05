2. Mai 2017, 07:49 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Venezolanischer Präsident spricht sich für Verfassungsänderung aus. Maduro will unter Einbeziehung der Bürger und vor allem der Arbeiter eine Volksversammlung einberufen und die Verfassung von 1999 reformieren. Die Gegner des amtierenden Präsidenten warnen vor einer offenen Diktatur. Lesen Sie hier mehr.

Hamas ändert ihr politisches Programm - erstmals seit 30 Jahren. Die radikal-islamische Organisation deutet darin die Bereitschaft an, übergangsweise einen Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 zu akzeptieren. Das Papier erscheint zwei Tage, bevor der gemäßigte Palästinenserchef Abbas US-Präsident Trump trifft. Zu den Einzelheiten

Trump bezeichnet Treffen mit Kim Jong-un als "Ehre". Der US-Präsident hat sich grundsätzlich zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber bereit erklärt. Trumps Sprecher Spicer relativiert die Äußerungen später allerdings wieder. Hintergründe und Details

USA geben Reisewarnung für Europa heraus. Das US-Außenministerium bezieht sich dabei auf Terroranschläge in Frankreich, Russland, Schweden und Großbritannien. Zur Nachricht

Weiter Störungen nach entgleistem ICE in Dortmund. Reisende am Dortmunder Hauptbahnhof müssen offenbar noch tagelang Einschränkungen in Kauf nehmen. Heute Morgen sollen die Bergungs- und Reparaturarbeiten beginnen. Die beiden hinteren Wagen des Fernzugs waren am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache aus dem Gleis gesprungen. Mehr dazu hier

Was wichtig wird

Merkel besucht Putin in Sotschi. Es ist der erste Besuch der Bundeskanzlerin beim Kremlchef seit zwei Jahren. Bei den Gesprächen am Schwarzen Meer soll es unter anderem um die Konflikte in der Ukraine und in Syrien gehen. Das Treffen dient der Kanzlerin auch zur Vorbereitung des G-20-Gipfels im Juli.

Vor der NRW-Wahl: Kraft und Laschet im TV-Duell. Damit geht der Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen zwischen der amtierenden Ministerpräsidentin Kraft und dem CDU-Spitzenkandidaten Laschet in die finale Phase. Beide stellen sich ab 20:15 Uhr im WDR-Fernsehen den Fragen der Chefredakteurinnen.

Frühstücksflocke

Sehnsucht nach dem Reck. Fabian Hambüchen liebäugelt offenbar mit einer Rückkehr auf die große Kunstturn-Bühne. Dem Radiosender SWR3 sagte der 29-jährige Olympiasieger auf die Frage, ob er an einen Start bei der WM 2019 denke: "Ich habe ja nach Rio gesagt, meine internationale Karriere ist beendet. Aber so 'ne WM in Stuttgart, die reizt natürlich - und 'Sag niemals nie'."