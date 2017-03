4. März 2017, 10:07 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist und wird.

Von Julia Ley

Was wichtig ist

Türkei bezichtigt Deniz Yücel der Spionage. Der in der Türkei inhaftierte Welt-Korrespondent sei ein kurdischer Aktivist und "deutscher Agent", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan während einer Preisverleihung in Istanbul. Außerdem habe sich der "Vertreter der PKK" einen Monat lang im deutschen Konsulat versteckt. Alle Details lesen Sie hier. Zuvor hatten mehrere deutsche Städte Veranstaltungen abgesagt, auf denen türkische Politiker auftreten sollten. Ob es juristisch möglich ist, die Auftritte zu verbieten, klärt Wolfgang Janisch in diesem Text.

China will Militäretat um sieben Prozent steigern. Das teilte eine Sprecherin des Volkskongresses am Samstag mit. Es ist der geringste Zuwachs seit 2010. Viele Experten hatten einen höheren Zuwachs erwartet, da die USA unter Trump stark aufrüsten. Mehr Details und Hintergründe lesen Sie hier.

Pro-britische DUP gewinnt Parlamentswahl in Nordirland. Sie setzte sich knapp gegen die katholisch-republikanische Sinn-Fein-Partei durch. Entsprechend dem Karfreitags-Friedensabkommen müssen die beiden Parteien nun eine gemeinsame Regierung bilden. Sie haben dafür drei Wochen Zeit. Misslingt der Versuch, könnte theoretisch sogar London wieder das Ruder übernehmen. Die Details

Was wichtig wird

Türkischer Wirtschaftsminister besucht Leverkusen. Nihat Zeybekci wird am Sonntag an einer Kulturveranstaltung zu Ehren eines verstorbenen türkischen Musikers teilnehmen und soll ein Grußwort sprechen. Die Veranstalter betonen, dass es sich bei dem Konzert nicht um eine politische Veranstaltung handelt. Eine anderes Event im nordrhein-westfälischen Frechen wurde abgesagt. Zu den Hintergründen

Jahrestagung von Chinas Volkskongress beginnt. Der Kongress, bei dem etwa 3000 Entsandte der Provinzen, Städte und der Armee zusammenkommen, ist zwar zunehmend aktiv, hat aber keine echte Macht. Alle wichtigen Entscheidungen hat zuvor schon das Politbüro der Kommunistischen Partei getroffen. Der Rechenschaftsbericht des Premiers und die Reden der Minister stoßen Beobachtern jedoch für kurze Zeit ein Fenster auf in die Schaltzentrale der Macht. Hier tut die KP ihre Pläne kund. Die Details

Frühstücksflocke

Wenn das Vorbild zu vorbildlich ist. Wirken Ärzte, Fitnesstrainer oder Profisportler allzu gesund und kraftstrotzend, dann rufen sie heftige Abwehr hervor, das belegt eine neue Studie. Wenn zum Beispiel ein Arzt von sich selbst sagt, er sei ein Fitnessfreak, dann verzichten gerade übergewichtige Patienten lieber auf einen Termin in seiner Praxis - aus Angst, gering geschätzt oder als faul und schwach stigmatisiert zu werden. Andererseits gilt ein rauchender, übergewichtiger Arzt schnell als Heuchler. Vorbild zu sein ist schwieriger, als man denkt. Die ganze Geschichte