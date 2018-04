5. April 2018, 07:32 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Brasiliens Ex-Präsident Lula soll in Haft. Mit sechs zu fünf Stimmen lehnen die Richter des Obersten Gerichts in der Nacht zum Donnerstag einen Antrag Lulas ab, mit dem er einen Aufschub seiner zwölfjährigen Haftstrafe wegen Korruption erwirken wollte. Lula könnte nun binnen Tagen festgenommen werden. Zur Nachricht

Bundestagswahlkampf: Welche Daten die Post an Parteien verkaufte. Welche Informationen brauchen Parteien, um beim Häuserwahlkampf die richtigen Menschen zu treffen? Und welche hat die Post für die Bundestagswahl herausgerückt? Die "Zusammenarbeit von Deutscher Post und politischen Parteien ist kein Daten- und Manipulationsskandal", sagt ein Wissenschaftler. Die Daten der Post lassen demnach keinen Rückschluss auf individuelle Personen zu. Zum Bericht von Hakan Tanriverdi und Mirjam Hauck

Ausmaß des Datendiebstahls bei Facebook ist größer als angenommen. Das Unternehmen teilt mit, die Daten von bis zu 87 Millionen Usern mit der britischen Firma Cambridge Analytica geteilt zu haben. In Medienberichten war zunächst von 50 Millionen die Rede gewesen. Aus Deutschland sind bis zu 310 000 Nutzerprofile betroffen. Lesen Sie hier mehr

Große Koalition: Schon wieder Zwist über Familiennachzug von Flüchtlingen. Das Innenministerium von Horst Seehofer hat einen Gesetzentwurf erarbeitet, der erneut Unmut auslöst. Sowohl einige Sozialdemokraten als auch die Opposition beklagen, Seehofer habe zu harte Auflagen für den Nachzug in den Entwurf schreiben lassen. Robert Roßmann mit den Einzelheiten

SZ Espresso kostenlos abonnieren Als Push-Mitteilung Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends als Push-Mitteilung in der SZ.de-App. Jetzt App laden und abonnieren.

Per Newsletter Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per E-Mail. Jetzt kostenlos Newsletter bestellen.

Per WhatsApp, Telegram oder Insta Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten morgens und abends direkt per Messenger auf Ihrem Smartphone. Jetzt kostenlos bestellen.

Was wichtig wird

Maas besucht in Jordanien Flüchtlingscamp und Bundeswehrsoldaten. Der Bundesaußenminister trifft in Amman seinen Kollegen Ayman Safadi und Prinz Faisal bin al-Hussein zu Gesprächen. Danach besucht Maas das zweitgrößte Flüchtlingscamp Jordaniens in al-Asrak und die etwa 300 Bundeswehrsoldaten, die sich von Jordanien aus mit "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen am Kampf gegen die IS-Terrormiliz beteiligen.

Zweiter Tag der Regierungsgespräche in Italien. Präsident Mattarella setzt die Beratungen über eine neue Regierung fort und empfängt heute die Vertreter der größeren Parteien. Dazu gehören die Fünf-Sterne-Protestbewegung, die rechtspopulistische Lega, die konservative Forza Italia und die Sozialdemokraten.

Frühstücksflocke

Endlich mal wieder ins Kino gehen. Nach 35 Jahren soll dieser Freizeitplan in Saudi-Arabien jetzt wieder möglich werden. Nachdem im Dezember die saudische Regierung mitgeteilt hatte, wieder öffentliche Kinos erlauben zu wollen, hat sie nun nach eigenen Angaben die erste Kinolizenz vergeben. Sie ging an den weltweit größten Kinobetreiber, die US-Firma AMC, die am 18. April das erste Kino in Riad eröffnen will. Bis 2030 soll es nach den Plänen der Regierung im ganzen Land knapp 350 Kinos geben. Anfang der 1980er Jahre hatte die Führung des islamisch-konservativen Königreichs Kinos verboten.