25. April 2017, 07:58 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

EXKLUSIV Berlin blockiert strengere Abgastests. Die EU will nationale Aufsichtsbehörden stärker kontrollieren und auch eigene Abgastests durchführen. So sollen Länder nicht länger Hersteller schützen können, die gegen Umweltnormen verstoßen. Widerstand kommt ausgerechnet von der Bundesregierung. Zum Bericht von Markus Balser und Michael Bauchmüller

Le Pen tritt vorübergehend als Parteichefin zurück. Mit dem Schritt will die Kandidatin des französischen Front National (FN) potenzielle Wähler ansprechen, um in der Stichwahl am 7. Mai punkten zu können. Ihr Gegner im Rennen um das Präsidentenamt ist der sozialliberale Kandidat Macron. Mehr dazu hier. Die Republikaner machen ihren Kandidaten Fillon für die historische Schlappe beim ersten Wahlgang verantwortlich. Zu den Einzelheiten.

Streit um Gabriels Treffen mit israelischen NGOs. Beim Besuch des deutschen Außenministers in Israel kommt es hinter den Kulissen zu Spannungen. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu soll gedroht haben, seine für heute geplante Begegnung mit Gabriel abzusagen. Grund dafür ist, dass Gabriel auch mit zwei regierungskritischen NGOs zusammentreffen soll. Hintergründe und Details von Stefan Braun

VfB Stuttgart darf vom Aufstieg träumen. Die Schwaben dominieren im Spitzenspiel der zweiten Bundesliga gegen Union Berlin. Die Berliner verpassen den möglichen Sprung auf Platz eins und rutschen auf Rang vier ab. Zum Bericht

Brutaler Millionenraub in Paraguay. Im Osten des südamerikanischen Landes zünden 50 Schwerbewaffnete Autos an und lassen Sprengsätze explodieren. Dann rauben sie ein Geldtransportunternehmen aus. Ein Polizist wird getötet, es gibt weitere Verletzte. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Merkel und Ivanka Trump gemeinsam bei Gipfel zur Stärkung von Frauen. Die Bundeskanzlerin nimmt zusammen mit der Tochter des US-Präsidenten in Berlin an der G20-Frauenkonferenz teil. Mit der Einladung ist Merkel ein Coup gelungen, schreibt US-Korrespondent Hubert Wetzel.

Frankreichs Staatschef Hollande ehrt getöteten Polizisten. Der französische Präsident wird heute zur nationalen Gedenkfeier für den Polizisten erwartet, der am vergangenen Donnerstag bei einem Terroranschlag getötet wurde. Hollande hat auch die beiden Kandidaten für seine Nachfolge, Macron und Le Pen, zu der Zeremonie eingeladen.

Bundessozialministerin Nahles gibt Startschuss für Sozialwahl. Millionen Renten- und Krankenversicherte bekommen nun die Wahlunterlagen zugeschickt. Gewählt werden die Selbstverwaltungen gesetzlicher Sozialversicherungen.

Frühstücksflocke

Albert Uderzo wird 90. Viele schreiben den Erfolg der "Asterix"-Hefte dem genialen Texter René Goscinny zu. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Die Zeichnungen des Franzosen Uderzo, der heute Geburtstag feiert, sind mindestens genauso wichtig für die Erfolgsgeschichte des kleinen Galliers. Hätten Sie gewusst, dass der berühmte Comiczeichner von Geburt an farbenblind ist? Zum Text von Martina Knoben