20. April 2017, 07:49 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was heute wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

EXKLUSIV China und Indien werden zu Klima-Pionieren. Beide Länder sind auf einem guten Weg, beim Ausbau erneuerbarer Energien ihre Ziele für das Jahr 2030 zu erreichen - in den USA dagegen ist die Lage unübersichtlich. Das geht aus einer wissenschaftlichen Analyse hervor. Einzelheiten von Marlene Weiß

EXKLUSIV Bundesregierung kürzt Ein-Euro-Job-Programm für Flüchtlinge. Arbeitsministerin Nahles wollte 100 000 Jobs für Flüchtlinge schaffen. Doch es wurden nur Gelder für etwa 25 000 Stellen beantragt. Jetzt lässt Nahles das Programm eindampfen und schiebt die übrigen 240 Millionen Euro den Jobcentern zu. Weitere Informationen

Tote bei Ausschreitungen in Venezuela. Bei Massenprotesten gegen Präsident Maduro in der Haupstadt Caracas kommt es seit Tagen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, drei Menschen sterben. Über der Stadt liegt eine Tränengaswolke. Eindrücke aus Caracas

Horst Mahler soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Der verurteilte Holocaust-Leugner und NPD-Anwalt sollte am Mittwoch seine Haft antreten. In einer Videobotschaft hatte er seine Flucht angekündigt. Mehr dazu

Bundesregierung plant Cyber-Gegenschläge. Die Bundesregierung lässt analysieren, was technisch nötig ist, um Hacker-Angriffe nicht nur abwehren, sondern den Server der Angreifer auch zerstören zu können. Bisher fehlt für derlei Vorhaben eine gesetzliche Grundlage. Zum Bericht von Georg Mascolo

Was wichtig wird

Gabriel im Nordirak. Am zweiten Tag seines Irak-Besuchs will der deutsche Außenminister Gespräche mit kurdischen Politikern führen und Hilfsgüter für vom IS befreite Gebiete übergeben. Zudem macht er sich im nordirakischen Erbil ein Bild von der Ausbildung der kurdischen Peschmerga-Armee durch die Bundeswehr.

Vor der französischen Präsidentschaftswahl: Interview-Marathon in Paris. Drei Tage vor der Wahl treten alle elf Kandidatinnen und Kandidaten am Abend zu Kurzinterviews im Fernsehen an. Was Franzosen dieser Tage bewegt, lesen Sie hier.

Abschiebung von Gewalttäter im Fall Tuğçe. Nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tuğçe Albayrak vor zweieinhalb Jahren soll der verurteilte Täter heute nach Serbien abgeschoben werden. Der 20-Jährige ist in Wiesbaden in Jugendhaft.

Wir empfehlen im Netz

Glück im Wandel der Zeit. Die US-Nachrichtenseite Quartz analysiert in ihrem "Happiness Experiment" unter ökonomischen, geschichtlichen und evolutionspsychologischen Gesichtspunkten, wie sich unser Verständnis von Glück verändert hat. Zur Seite

Frühstücksflocke

Tennisspielerin Serena Williams ist schwanger. Die freudige Nachricht hat die mehrmalige Grand-Slam-Siegerin mit einem Foto und den Worten "20 Wochen" angedeutet, das sie über den Messengerdienst Snapchat verschickte. Darauf posiert die 35-Jährige im Badeanzug - samt gewölbtem Bauch. Williams' Agentin bestätigt: Das Baby soll im Herbst auf die Welt kommen. Mehr dazu hier