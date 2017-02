9. Februar 2017, 08:19 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Britisches Unterhaus stimmt Brexit-Gesetz zu. Für Premierministerin May ein Grund, zu triumphieren. Nun muss noch das Oberhaus zustimmen - was als sicher gilt. May will den EU-Austrittsantrag Ende März in Brüssel einreichen. Zum Bericht von Christian Zaschke

Schlammschlacht bei Volkswagen. Der frühere VW-Patriarch Piëch beschuldigt den niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil und VW-Miteigentümer Porsche, schon früh Hinweise auf die Abgasaffäre erhalten zu haben. Der Aufsichtsrat reagiert sofort. Die Einzelheiten von Max Hägler und Klaus Ott

Nato will Stützpunkt in Neapel zu Anti-Terror-Zentrum ausbauen. Von dort sollen Informationen aus Krisenstaaten wie Libyen, Syrien und Irak koordiniert werden. Einen direkten Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gebe es nicht, hieß es in Bündniskreisen. Zur Nachricht

Trumps Wunschrichter am Supreme Court beschwert sich über dessen Tweets. Neil Gorsuch bezeichnet die Statements des US-Präsidenten über "sogenannte Richter" als "demoralisierend". Indes bestätigt der Senat Jeff Sessions als Justizminister. Er gilt als Hardliner in Einwanderungsfragen. Lesen Sie hier mehr.

Europäische Studie: Vielen Kindern geht es nicht gut. Eine der bisher größten Studien zur Kindergesundheit in Europa zeigt, wie sehr Krankheitsrisiken und Lebenserwartung vom Einkommen und der Ausbildung der Eltern abhängen. Die Unterschiede sind enorm und zeigen sich etwa beim Thema Übergewicht. Mehr dazu von Werner Bartens

Zugunglück von Bad Aibling: Die Wut der Hinterbliebenen wächst. Ein Jahr nach dem Zusammenstoß zweier Regionalbahnen ist das Stellwerk technisch noch immer nicht auf dem neuesten Stand. Eine Nachrüstung sei nicht zwingend notwendig, lautet das Argument der Bahn. Hintergründe und Details von Matthias Köpf

Was wichtig wird

Bund und Länder beraten über schnellere Abschiebungen. Einer Spitzenrunde der Ministerpräsidenten bei Kanzlerin Merkel liegt eine Beschlussvorlage vor, die unter anderem zentrale Unterbringungen von Asylsuchenden vorsieht, die voraussichtlich keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland bekommen.

Bundesverwaltungsgericht verkündet Urteil zur Elbvertiefung. Mehrere Umweltschutzverbände haben gegen den Planfeststellungs-Beschluss geklagt. Sie bezweifeln die Notwendigkeit der Flussvertiefung und befürchten negative Auswirkungen für die Tier- und Pflanzenwelt. Das Urteil entscheidet über die Zukunft des Hamburger Hafens. Mehr dazu hier

Gauck trifft baltische Staatschefs in Riga. Es ist die letzte Auslandsreise in der fünfjährigen Amtszeit des deutschen Bundespräsidenten, die am 18. März endet. Themen der Gespräche in der lettischen Hauptstadt dürften vor allem die Sicherheitspolitik, das Verhältnis zu Russland und die Zukunft der Europäischen Union sein.

Frühstücksflocke

Glanz-und-Glamour-Fakten zum Donnerstag. Die Gastronomie-Szene fiebert heute der neuen Ausgabe des Restaurantführers "Guide Michelin" entgegen. Die spannendste Frage dabei lautet: Welches Restaurant steigt in die höchste Bewertungsklasse auf und erhält drei Sterne? Für Hollywoodglanz im Kanzleramt sorgt heute Richard Gere, der sich am Vormittag mit Bundeskanzlerin Merkel über den Schutz der Tibeter in China unterhalten will. Am Abend beginnt die 67. Berlinale mit einer großen Eröffnungsgala. Und in Köln wird bei einer ARD-Show entschieden, wer Deutschland als nächstes beim Eurovision Song Contest vertreten darf.