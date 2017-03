22. März 2017, 08:05 Uhr SZ Espresso: Der Morgen kompakt Agrarkonzern beeinflusst Forscher, Streit um Pkw-Maut, al-Qaida Grund für Laptopverbot









Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

EXKLUSIV Wie Monsanto ein Glyphosat-Verbot verhindert. Viele Studien, die das Pestizid zuletzt als unbedenklich einstuften, stammen von Forschern, die mitunter in enger Verbindung zu dem US-Agrarkonzern stehen. Hintergründe und Details von Silvia Liebrich

EXKLUSIV Der Streit um die Pkw-Maut eskaliert. Verkehrsminister Dobrindt verweigert Ausnahmen von der geplanten Maut in Grenzregionen, die mehrere Bundesländer gefordert hatten. Sein Veto ist brisant und könnte sich auf mehr als die Wahl im Saarland auswirken. Zum Bericht von Markus Balser

USA begründen Laptop-Verbot mit mutmaßlichen Bombenplänen von al-Qaida. Auf bestimmten Direktflügen in die USA verbietet die Regierung elektronische Geräte im Handgepäck. Als Grund werden neue Terrorgefahren angeführt. Doch Experten zweifeln am Nutzen des Verbots. Mehr dazu von Thorsten Denkler

Ermittlungen gegen Fillon wegen Betrugs und Fälschung. Gegen den französischen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner läuft bereits ein Verfahren, weil er Familienmitglieder zum Schein beschäftigt haben soll. Der Skandal weitet sich nun aus, denn möglicherweise nutzte Fillon dabei gefälschte Dokumente. Lesen Sie hier mehr.

Ein in der Ukraine aufgetauchtes Dokument belastet Trumps einstigen Wahlkampfchef. Es soll belegen, dass Paul Manafort vom kremlnahen ukrainischen Ex-Präsidenten Janukowitsch für Lobbydienste in den USA bezahlt wurde. Für das Schreiben dürfte sich auch das FBI interessieren. Florian Hassel mit den Details

Nato-Generalsekretär will Trump treffen. Im April will Stoltenberg in Washington mit dem US-Präsidenten die Bedeutung der Nato für die USA erörtern. Trump hatte sich darüber bislang teils widersprüchlich geäußert. Für den Brüsseler Nato-Gipfel Ende Mai hat Trump sein Kommen angekündigt. Weitere Informationen von Daniel Brössler

Was wichtig wird

Steinmeiers Vereidigung. Der neue Bundespräsident wird am Mittag bei einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat vereidigt. Er hat sein Amt als Nachfolger von Joachim Gauck bereits am Sonntag angetreten. Am Nachmittag wird er mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue begrüßt.

Schottisches Parlament stimmt über Unabhängigkeitsreferendum ab. Hintergrund ist die unterschiedliche Haltung zur EU. Die Schotten hatten mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. Nun will Regierungschefin Sturgeon von den Abgeordneten ein Mandat, um mit London über die geplante Volksabstimmung zur Unabhängigkeit von Großbritannien zu verhandeln. Es gilt als sicher, dass sich eine Mehrheit der Abgeordneten hinter Sturgeon stellen wird.

Frühstücksflocke

Podolski bestreitet letztes Fußball-Länderspiel für Deutschland. Nach fast 13 Jahren verabschiedet sich der Weltmeister heute aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aus diesem Grund hat ihm Bundestrainer Löw ein besonderes Geschenk gemacht. Gemeint sind weniger die Stollenschuhe, die das Datum des heutigen Tages tragen. Der 31-Jährige wird seine Mannschaft im Prestigeduell gegen England als Kapitän anführen. "Mehr geht nicht," sagt Podolski dazu. Seine Karriere in Bildern