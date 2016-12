26. Dezember 2016, 19:12 Uhr SZ Espresso Das Wochenende kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was wichtig ist - und was Sie auf SZ.de besonders interessiert hat.

Von Tobias Dirr

Was wichtig ist

Sänger George Michael ist tot. Der ehemalige Wham!-Sänger ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Mit "Last Christmas" und "Faith" wurde er weltberühmt. Seine Songs klingen leicht und poppig - aber der Sänger war innerlich zerrissen. Zum Nachruf von Carolin Gasteiger. Sein Leben in Bildern finden Sie hier. Warum man George Michael für den Song "Last Christmas" dankbar sein sollte, erklärt Valérie Müller.

EXKLUSIV CSU: Gefährder sollen in Abschiebehaft. Die Partei fordert nach dem Anschlag in Berlin eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze. Sie will mehr Abschiebungen, mehr Videoüberwachung - und elektronische Fußfesseln für verurteilte Extremisten. Von Lisa Schnell und Wolfgang Wittl

EXKLUSIV Schwere Sicherheitslücke erlaubt Hackern Freiflüge. In ein Flugzeug einsteigen, ohne für das Ticket zu bezahlen: Was IT-Sicherheitsforscher jetzt herausgefunden haben, könnte für Fluggesellschaften zu einem großen Problem werden. Von Peter Onneken und Hakan Tanriverdi

Anzeige

Israel empört über Obamas Enthaltung im Sicherheitsrat. Das UN-Gremium hatte Israel aufgefordert, den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland und im arabischen Ostteil Jerusalems sofort und vollständig zu stoppen. US-Präsident Obama hatte auf ein Veto verzichtet und die Resolution so passieren lassen. Zu den Details. In diesem Verzicht zeige sich sich Obamas Schwäche, kommentiert Peter Münch.

Russische Militärmaschine mit 92 Menschen an Bord abgestürzt. Die Tupolew Tu-154 sollte Mitglieder des berühmten Alexandrow-Militärchors nach Syrien fliegen. Dem russischen Verkehrsminister zufolge vermuten die Ermittler, dass technisches Versagen oder ein Pilotenfehler Ursache für das Unglück sind - ein Terroranschlag gilt als unwahrscheinlich. Zum Text

Chef der Soko zu Oktoberfest-Attentat abgelöst. Gegen den bisherigen Soko-Chef und fünf weitere LKA-Mitarbeiter laufen Ermittlungen wegen eines V-Mann-Einsatzes im Rockermilieu. Es geht um den Verdacht der Strafvereitelung im Amt, Urkundenunterdrückung und Falschaussagen. Zu den Hintergründen

3 aus 48 - Meistempfohlen am Wochenende

Alle sieben Stunden eine Überdosis. In Huntington, West Virginia, sind 14 Prozent der Einwohner abhängig von Heroin und anderem Stoff. Die Feuerwehr löscht dort keine Brände mehr. Sie kämpft gegen eine Epidemie. Von Hubert Wetzel

Wiener Juden helfen muslimischen Flüchtlingen. "Shalom Alaikum": Ein Projekt in Österreichs Hauptstadt will Grenzen in den Köpfen überwinden. Von Cathrin Kahlweit

Wie verkauft man ein hingepfuschtes Olympiadorf? Eine brasilianische Maklerin versucht tapfer, die angeblichen Luxuswohnungen im ehemaligen Athletendorf von Rio zu verkaufen - ein abenteuerliches Vorhaben. Von Boris Herrmann

SZ-Leser diskutieren

Ihre Gedanken zum Tod von George Michael. Dr. Matthias Hühn ist der Meinung, dass das Jahr 2016 für die Musik ein katastrophales Jahr gewesen ist: "Ein Sterbejahr. David Bowie, Roger Cicero, Prince, Leonard Cohen - und nun George Michael. Es tut in der Seele weh - möge er in Frieden ruhen." Utzscre kam George Michael trotz seiner Drogeneskapaden "sehr privat vor." Für Kayef "bekommt 'Last Christmas' leider eine traurige Bedeutung. Ein großer Künstler." "Er war einfach grandios" (Montgomery).Diskutieren Sie mit uns.