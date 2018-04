4. April 2018, 18:51 Uhr Syriengipfel Ringen um Einfluss

Russland, die Türkei und Iran wollen den Syrienkrieg zwar beenden, doch beim Treffen in Ankara herrscht keine Einigkeit über eine politische Lösung.

Von Luisa Seeling

Die Präsidenten der Türkei, Russlands und Irans wollen die Kämpfe in Syrien möglichst bald beenden. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Mittwoch auf der Website des iranischen Präsidenten Hassan Rohani veröffentlicht wurde, heißt es, man wolle "Ruhe am Boden" schaffen und Zivilisten in Deeskalationszonen schützen. Die drei Staatsoberhäupter waren in der türkischen Hauptstadt Ankara zusammengekommen, um über das Vorgehen in dem Bürgerkriegsland zu beraten. Zuvor hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan Einzelgespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Rohani geführt.

Seit Anfang 2017 treffen sich Vertreter der drei Staaten regelmäßig im sogenannten Astana-Format, benannt nach der kasachischen Hauptstadt, wo das Auftakttreffen stattgefunden hatte. Die Gespräche laufen parallel zu den Friedensverhandlungen zwischen dem syrischen Regime und Rebellen in Genf, die von den Vereinten Nationen organisiert werden. Zuletzt kamen Putin, Erdoğan und Rohani im November in dem russischen Schwarzmeerort Sotschi zusammen. Im vergangenen Jahr hatte sich das Trio auf vier "Deeskalationszonen" verständigt - Gebiete, in denen die Waffen weitgehend schweigen sollten. Dazu gehörte auch die Region Ost-Ghouta, die in den vergangenen Wochen heftig umkämpft war und nun von syrischen Regierungstruppen mit russischer und iranischer Hilfe fast vollständig erobert wurde.

Wegen der anhaltenden Gewalt hatte das US-Außenministerium im Februar erklärt, der Astana-Prozess habe "versagt". Skeptisch ist auch die Bundesregierung; ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch, bei ähnlichen Treffen sei zuletzt immer wieder von Maßnahmen wie der Einrichtung von Deeskalationszonen die Rede gewesen, "die dann nicht eingetreten sind". Der SPD-Politiker und Staatsminister im Auswärtigen Amt Niels Annen sprach von einem "Kriegsgipfel". Kritiker werfen den Astana-Mächten vor, die Gewalt in Syrien mitzuverantworten.

Irans Präsident Rohani betonte nach dem Dreiertreffen in Ankara, es könne keine militärische Lösung für Syrien geben. Zuvor hatte bereits Erdoğan versichert, man wolle sich weiter bemühen, "eine politische Lösung für die Probleme in Syrien zu finden". Man habe erreicht, dass weniger Zivilisten getötet werden, das sei aber noch nicht genug. Nach Angaben verschiedener Hilfsorganisationen sind allein in Ost-Ghouta seit Mitte Februar weit mehr als 1000 Menschen getötet worden.

Wichtiger als Assads Sturz ist dem türkischen Präsidenten die Eindämmung der Kurden

Alle drei Astana-Mächte haben ein Interesse, dass Syrien befriedet wird und die bestehenden Grenzen erhalten bleiben. Doch wie eine politische Lösung aussehen könnte, darüber herrscht offenbar auch nach den Gesprächen am Mittwoch keine Einigekit. Russland und Iran unterstützen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, die Türkei steht auf Seiten oppositioneller Kräfte und fordert seit Kriegsausbruch Assads Absetzung. Zuletzt hatten sich die Kräfteverhältnisse zugunsten der syrischen Regierung verschoben, Assads Truppen konnten vor allem mithilfe der russischen Luftwaffe etliche von Rebellen gehaltenen Gebiete zurückerobern.

Wichtiger als Assads Sturz ist Ankara die Eindämmung der Kurden. In den vergangenen Wochen hat das türkische Militär mithilfe verbündeter Rebellen die kurdische Enklave Afrin im Nordwesten Syriens erobert; Erdoğan droht zudem mit weiteren Militäraktionen, etwa gegen die kurdisch kontrollierte Stadt Manbidsch westlich des Euphrat. Rohani hingegen forderte nach Angaben des iranischen Fernsehens am Mittwoch, Afrin an die syrische Armee zu übergeben. Schon am Vortag hatte er gesagt, dass ausländische Truppen, deren Anwesenheit von Damaskus nicht erwünscht seien, das Land verlassen sollten - gemeint waren die Türkei und die USA.

Beim Dreiergipfel dürften auch Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump diskutiert worden sein. Wie eine Sprecherin des Weißen Hauses am Mittwoch bestätigte, plane Trump ein "rasches Ende" des US-Einsatzes, ein konkretes Datum für einen Abzug nannte sie aber nicht. Sollten sich die Amerikaner komplett aus Syrien zurückziehen, könnte sich sieben Jahre nach Ausbruch des Syrien-Kriegs das Ringen um Einflusszonen erst einmal weiter verschärfen.