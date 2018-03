19. März 2018, 18:53 Uhr Syrien Stunde der Plünderer

Nachdem mit der Türkei verbündete Milizen die nordsyrische Stadt Afrin erobert haben, häufen sich Berichte von Verbechen aus der Region. Angaben der Vereinten Nationen zufolge sind fast 100 000 Menschen auf der Flucht.

Von Moritz Baumstieger

Bewaffnete brechen Ladenlokale auf und schleppen kistenweise Waren heraus, Männer in Uniformen beladen Anhänger mit Motorrädern, Waschmaschinen, Teppichen - und fahren auf gestohlenen Traktoren davon: Nachdem mit der Türkei verbündete Gruppen der Freien Syrischen Armee (FSA) am Sonntag die nordsyrische Stadt Afrin einnahmen, tauchten die ersten Bilder auf, die Milizionäre beim systematischen Plündern von Wohnhäusern, Verwaltungsbauten und Geschäften zeigten.

Während FSA-Sprecher dies zunächst noch als Propaganda der aus Afrin vertriebenen kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG abtaten, häuften sich die Berichte am Montag derart, dass sie auch von den arabischen Teilen der syrischen Opposition nicht länger ignoriert werden konnten: "Die Plünderung und der Diebstahl von öffentlichem und privatem Eigentum sind ein Verbrechen", schrieb Mohammed Allusch von der Rebellengruppe Jaisch al-Islam am Montag auf Twitter. Die Beteiligten müssten einen "harten Schlag" auf die Hand erhalten. Auch der frühere Vorsitzende der Syrischen Nationalen Koalition (SNC), Khaled Khodscha, verurteilte die Plünderungen. Die türkische Offensive habe "unsere kurdischen und arabischen Brüder von der autoritären Herrschaft der YPG befreien" sollen. Für "Banditen und Wegelagerer" gebe es unter den Rebellen aber keine Platz.

Die YPG, die sich am Sonntag weitgehend kampflos aus der Stadt zurückgezogen und einen Guerilla-Krieg gegen die Eroberer aus dem Untergrund angekündigt hatten, verübten am Montagmorgen unterdessen einen ersten Anschlag. Bei der Explosion einer Bombe in einem vierstöckigen Gebäude starben mindestens sieben Zivilisten und vier Kämpfer der FSA, berichtete die türkische Agentur Anadolu.

Unterdessen reißt der Strom der Flüchtlinge aus der vormals kurdisch beherrschten Enklave in andere syrische Landesteile nicht ab: Das UN-Nothilfebüro Ocha erklärte, fast 100 000 Menschen aus Afrin seien in benachbarten Gebieten als Vertriebene registriert worden. Kurdenvertreter sprachen gar von 200 000 Menschen, die auf der Flucht aus Afrin seien. Das Internationale Roten Kreuz (IRK) forderte Zugang zu diesen Geflohenen: Seine Organisation müsse in der Region arbeiten können, sagte IRK-Präsident Peter Maurer am Montag in Genf. Die Zivilisten hätten das Recht auf eine neutrale und unparteiische Hilfe, die der Türkische Rote Halbmond aus seiner Sicht nicht liefern könne. Dessen Glaubwürdigkeit gehe in Afrin "gegen Null".

Der türkische Armeesprecher und Vize-Premier Bekir Bozdağ kündigte unterdessen an, dass sich seine Soldaten bald wieder aus der Region zurückziehen und sie ihren "wirklichen Besitzern" überlasssen werde. Wer diese seien, sagte er jedoch nicht.