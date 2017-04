4. April 2017, 17:13 Uhr Syrien Opposition wirft Assad Giftgasangriff vor









Feedback

Anzeige

Bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Die Opfer zeigten offenbar Symptome, die von Nervenkampfstoffen wie Sarin ausgelöst werden.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Vor einer Syrien-Konferenz der EU an diesem Mittwoch hat mutmaßlich ein Angriff mit Chemiewaffen Dutzende Menschen in Khan Scheikhun getötet. Aktivisten aus der Stadt in der Provinz Idlib und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichteten, es seien 58 Menschen gestorben und 160 verletzt worden, als Kampfjets die Munition am Dienstag gegen 6.30 Uhr abgeworfen hätten.

Die Betroffenen hätten keine äußeren Verletzungen, wie sie konventionelle Bomben verursachen. Sie zeigten dagegen Symptome, die von Nervenkampfstoffen wie Sarin ausgelöst werden: verengte Pupillen, Schaum vor dem Mund, Erbrechen und Lähmungserscheinungen bis hin zum Atemstillstand, der zum Tod führt.

Die Echtheit von Fotos der Opfer ließ sich unabhängig nicht überprüfen, ebenso wenig die Berichte aus der Stadt. Das syrische Regime von Präsident Baschar al-Assad hat in der Vergangenheit Chemiewaffen gegen das eigene Volk eingesetzt und Angriffe mit Chlor auch fortgesetzt, nachdem es 2013 sein Arsenal an Kampfstoffen aufgegeben hatte. Die UN haben in mindestens drei Fällen solche Attacken nachgewiesen, Menschenrechtsorganisationen nennen weit höhere Zahlen. Westliche Geheimdienste halten es für wahrscheinlich, dass Syrien nicht alle Chemiewaffen und Vorstoffe zu deren Produktion deklariert hat. Sollten sich die Berichte aus Khan Scheikhun bestätigen, wäre dies der Beleg dafür. Es ist unwahrscheinlich, dass Chlor so viele Menschen tötet; zudem hat das Gas einen charakteristischen, stechenden Geruch.

Russland und Syrien dementieren

Anzeige

Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Syrien vereinzelt Kampfstoffe eingesetzt, dabei handelte es sich aber stets um Senfgas, das Blasen auf der Haut verursacht. Kampfjets des Regimes und möglicherweise der russischen Luftwaffe haben in den vergangenen Tagen ihre Angriffe im Süden von Idlib intensiviert, der von Rebellen und mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbundenen Gruppen kontrolliert wird. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestritt eine Beteiligung; die russische Luftwaffe habe dort keine Angriffe geflogen. Syrische Militärquellen dementierten laut der Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls den Einsatz von Chemiewaffen.

Nach Angaben aus Khan Scheikhun wurde nach der ersten Angriffswelle bei einem weiteren Luftangriff ein Feldlazarett bombardiert, in dem Opfer des ersten Bombardements behandelt wurden. Das kleine Krankenhaus sei zerstört worden, fünf Rettungsfahrzeuge seien beschädigt.

Frankreich verlangte eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Russland hatte aber zuletzt eine Verurteilung des Assad-Regimes für die von den UN festgestellten Chlor-Einsätze per Veto verhindert. Die Attacke überschattet eine von der EU ausgerichtete Konferenz von 70 Staaten, bei der über Hilfe zum Wiederaufbau Syriens beraten wird. Außerdem soll es darum gehen, wie Helfer leichter Zugang zu Opfern finden. Die Konferenz begann am Dienstag in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini machte dort das Assad-Regime für die Attacke verantwortlich. Eine Zukunft Syriens nach dem Bürgerkrieg mit Präsident Assad an der Spitze hatte sie zuvor als "unrealistisch" bezeichnet.