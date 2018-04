15. April 2018, 07:27 Uhr Syrien-Konflikt Westen legt UN-Sicherheitsrat neuen Resolutionsentwurf vor

Die westlichen Mächte haben eine neue Resolution für den UN-Sicherheitsrat vorbereitet, um den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien aufzuklären.

Demnach soll ein "unabhängiger Mechanismus" klären, wer für die Attacke verantwortlich war.

Da der Westen und Russland nicht nur in der Syrien-Frage auf Konfrontationskurs stehen, hat Bundespräsident Steinmeier vor einer "gefährlichen Entfremdung" der beiden Seiten gewarnt.

Einen Tag nach den gemeinsamen Angriffen in Syrien sollen die USA, Frankreich und Großbritannien dem UN-Sicherheitsrat in New York den Entwurf für eine neue Resolution zu dem Bürgerkriegsland vorgelegt haben. Der von Frankreich verfasste Entwurf schlägt die Schaffung eines "unabhängigen Mechanismus" für die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs in der einstigen Rebellenhochburg Duma vor. Dadurch soll auch die Verantwortlichkeit für den Angriff geklärt werden, heißt es.

Zudem wurde die syrische Regierung von Machthaber Baschar al-Assad in dem Papier zur vollständigen Zusammenarbeit mit der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) aufgefordert. OPCW-Experten wollten am Samstag mit den Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Duma beginnen, der in dem Resolutionsentwurf scharf verurteilt wurde.

Die OPCW soll dem Entwurf zufolge zudem innerhalb von 30 Tagen darlegen, ob Syrien seine Bestände an Chemiewaffen vollständig offen gelegt hat. Der Westen hatte der Assad-Regierung vorgeworfen, heimlich an ihrem Chemiewaffen-Programm festgehalten zu haben. Außerdem forderte der Entwurf einen "humanitären Zugang ohne Einschränkungen" in ganz Syrien. Die Regierung solle darüber hinaus "ohne Vorbedingungen" und "konstruktiv" Verhandlungen mit den Rebellen aufnehmen. Die Gespräche im Sicherheitsrat über den Entwurf sollen nach Angaben aus Diplomatenkreisen am Montag beginnen.

Russland signalisiert Ablehnung

Wann über den Entwurf abgestimmt werden soll, blieb hingegen offen. Paris wolle Zeit für "echte Verhandlungen" lassen, hieß es. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja signalisierte bereits seine Ablehnung gegenüber dem Vorstoß. Die aktuelle Atmosphäre sei "jedweder Annäherung nicht gerade zuträglich", sagte er. Zunächst müsse die "politische und gefährliche militärische Situation" geklärt werden, "in der wir gerade stecken". Damit nahm Nebensja Bezug auf die jüngsten Luftangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Ziele in Syrien. Die Aktion war eine Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz vergangene Woche in Duma, für den die Westmächte die Assad-Regierung verantwortlich machen.

Wenige Stunden vor dem Publikwerden des westlichen Resolutionsentwurfs war Russland im UN-Sicherheitsrat mit dem Versuch gescheitert, eine Verurteilung der westlichen Raketenangriffe in Syrien zu erreichen. Bei einer Dringlichkeitssitzung des wichtigsten UN-Gremiums stimmten am Samstag nur drei von 15 Mitgliedstaaten für einen entsprechenden russischen Resolutionsentwurf. Der Westen macht die syrische Führung unter Machthaber Assad für einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Duma verantwortlich, bei dem am 7. April nach Angaben örtlicher Ärzten und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 40 Menschen getötet wurden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einer weiteren Eskalation des Konflikts in Syrien gewarnt. Das gefährlichste sei daran inzwischen das Aufeinandertreffen der Großmächte USA und Russland. "Darum ist dieser Konflikt jetzt noch viel explosiver und gefährlicher als in den ersten Jahren", sagte er der Bild am Sonntag.

Steinmeier zeigte sich äußerst besorgt über das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Westen und Russland. Es gebe auf beiden Seiten "praktisch keine Vertrauensbasis mehr". Das zeige sich auch in dem Fall des vergifteten Ex-Agenten Skripal im Vereinigten Königreich. Steinmeier appellierte an die Bundesregierung, bei den diplomatischen Bemühungen nicht nachzulassen. "Ganz unabhängig von Putin - wir dürfen nicht Russland insgesamt, das Land und seine Menschen, zum Feind erklären", sagte er. Das Ziel von verantwortlicher Politik müsse es sein, dieser "gefährlichen Entfremdung" entgegenzuwirken.