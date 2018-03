5. März 2018, 18:56 Uhr Syrien Gefechte in Ost-Ghouta gehen weiter

Präsident Baschar al-Assad ist der Meinung: Der Kampf gegen den Terrorismus rechtfertigt alles.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Die syrische Armee und mit ihr verbündete Milizen haben in den vergangenen Tagen etwa ein Drittel der belagerten Rebellen-Enklave Ost-Ghouta eingenommen. Die Einheiten griffen hauptsächlich von Osten an und eroberten vor allem Orte in dem stärker ländlich geprägten Teil der Bewässerungsoase, die östlich der Hauptstadt Damaskus liegt. Sie nahmen den Ort Naschabiyeh und Dörfer ein. Zugleich stoßen die Regierungstruppen vom Westen in einem Korridor zwischen den Orten Harasta und Erbin vor, offenbar in einem Versuch, das Gebiet in der Mitte ...