8. Februar 2018, 18:55 Uhr Syrien Brutales Ringen um Einfluss









Feedback

In Syrien toben die heftigsten Kämpfe seit Langem. Niemand hat einen Plan, sie zu beenden.

Von Paul-Anton Krüger

In Syrien toben die heftigsten Kämpfe seit Monaten. Das Regime bombardiert mit Hilfe Russlands und Irans die restlichen Rebellengebiete, Zehntausende sind auf der Flucht. Zusätzlich werden neue Fronten eröffnet: Die Türkei attackiert Kurdengebiete, die zum Teil von sieben Jahren Bürgerkrieg verschont geblieben waren. Regimetreue Milizen unter iranischem Kommando greifen die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) an und provozieren auf dem Golan an der Grenze zu Israel.

Die Eskalation der Gewalt spricht dafür, dass einige Akteure glauben, diesen Krieg doch noch militärisch gewinnen zu können. Präsident Baschar al-Assad hat aus dieser Absicht nie einen Hehl gemacht. Die Amerikaner aus dem Land zu werfen und den Kurden die Gebiete wieder abzunehmen, die sie mit US-Hilfe von der Terrormiliz Islamischer Staat unter hohen Verlusten freigekämpft haben, ist Teil dieses Plans - nur so erklärt sich der jüngste Angriff auf einen SDF-Posten.

Die USA haben zum wiederholten Mal deutlich gemacht, dass sie ihre Verbündeten jenseits von Afrîn verteidigen werden. Die Botschaft richtet sich an Assad und Iran, aber auch an den türkischen Präsidenten Erdoğan. Was sich in Syrien abzeichnet, ist ein brutales Ringen um Einfluss im Zuge der Suche nach einer Nachkriegsordnung. Nur hat weder Moskau, nach wie vor wichtigste Macht in Syrien, noch sonst jemand eine erkennbare, realistische Strategie, den Krieg in absehbarer Zeit zu beenden.